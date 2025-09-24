Explosion in Oslo: Polizei vermutet kriminellen Hintergrund

Nach einer Explosion im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Ein zweiter Sprengsatz wurde kontrolliert gesprengt.

Die Explosion ereignete sich unweit der Universität Oslo Met. Quelle: dpa

Nach einer Explosion auf einer Straße mitten in der norwegischen Hauptstadt Oslo ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Explosion hatte sich am Dienstagabend in der Nähe der Hochschule Oslo Met ereignet, teilte die Polizei mit.

Der Ort des Geschehens befindet sich in unmittelbarer Nähe des Universitätscampus und etwa 500 Meter vom Königspalast sowie der israelischen Botschaft entfernt.

An den Flughäfen Kopenhagen und Oslo kam es wegen Drohnensichtungen zu erheblichen Ausfällen. Die Regierung in Kopenhagen geht von einem Anschlag aus. Wie reagiert die NATO? 24.09.2025 | 2:05 min

Polizei vermutet rivalisierende Banden als Täter

In der Nähe des Explosionsortes machten Experten zudem einen Sprengsatz unschädlich, bei dem es sich anscheinend um eine Handgranate gehandelt habe. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Am Abend zuvor hatten mehrere Drohnen den Flughafen in Oslo lahmgelegt. 23.09.2025 | 1:28 min

Die Polizei erklärte, ihr wichtigster Ermittlungsansatz sei derzeit eine Abrechnung zwischen rivalisierenden kriminellen Banden.

Suche nach weiteren Verdächtigen

Zur Identität des Verdächtigen äußerten sich die Ermittler nicht. Laut dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK handelte es sich um eine minderjährige Person. Die Sender TV2 und die Tageszeitung "Aftenposten" berichteten unter Berufung auf nicht namentlich genannte Insider, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 13-Jährigen. Polizei-Vertreter Brian Skotnes lehnte eine Stellungnahme zum Alter des Verdächtigen ab. "Wir suchen nach weiteren Verdächtigen", betonte er vor Journalisten.

Wir gehen davon aus, dass es mehrere Beteiligte gegeben haben könnte. „ Brian Skotnes, Sprecher der Polizei in Oslo

Von Augenzeugen gemachte Fotos, die von norwegischen Medien veröffentlicht wurden, zeigen eine an einem Fußgängerübergang liegende Granate. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um den später von der Polizei entschärften Sprengsatz.

Anwohner sollen im Haus bleiben

Die Polizei richtete eine Sperrzone ein und rief Anwohner auf, zu Hause zu bleiben, solange nach möglichen weiteren Sprengsätzen gesucht werde.

Das 3. Minensuchgeschwader trainiert für den Ernstfall: Im Fokus stehen Schattenflotten, der Wandel der Bundeswehr - und die erste Frau an der Spitze einer Kampfeinheit. 23.07.2025 | 2:46 min

Im wohlhabenden Norwegen ist die Kriminalitätsrate gering. In den vergangenen Monaten griff auf das skandinavische Land allerdings die Gewalt zwischen kriminellen Banden im Nachbarland Schweden über.

In einem seltenen Schritt hatten die Behörden die Einwohner Oslos mit einer Notfallnachricht auf ihren Mobiltelefonen vor der Explosion gewarnt.