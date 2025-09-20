Nach einem Cyberangriff berichtet der Flughafen Brüssel von Auswirkungen auf den Check-in. Auch in Berlin und Heathrow gibt es technische Probleme.

Der Berliner Flughafen kämpft mit Technik-Problemen beim Check-in. Quelle: dpa

Flugreisende müssen sich an mehreren Flughäfen in Europa auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Grund ist ein Cyberangriff auf einen Dienstleister für die Passagierabfertigung, wie der Berliner Flughafen BER am Samstagmorgen mitteilte.

Hackerangriff legt Check-in-System lahm

Die Verbindungen zu den Systemen habe der Flughafen daraufhin gekappt. Passagiere müssen nun mit längeren Wartezeiten beim Check-in und Boarding und mit Verspätungen rechnen.

Der Flughafen selbst ist nicht Ziel des Cyber-Angriffs gewesen und davon nur indirekt betroffen. „ Flughafen BER

Der Systembieter wird europaweit an Flughäfen eingesetzt. Neben Berlin sind noch andere europäische Flughäfen betroffen, eine Bestätigung dafür gibt es vom Flughafen Brüssel.

Die Cyber-Kriminalität in Deutschland ist auf einem hohen Stand, wie ein Lagebericht des Bundeskriminalamts zeigt. Grund dafür seien auch Hacker-Attacken aus Russland. 03.06.2025 | 0:25 min

Brüssel: Verspätungen und Ausfälle

Dieser teilte mit, es sei mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu rechnen. Der Dienstleister versuche so schnell wie möglich, das Problem zu beheben.

Es werde in Brüssel zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Passagiere sollten ihren Flugstatus bei der Airline checken, bevor sie anreisten, und ausreichend Zeit am Flughafen einplanen, hieß es weiter.

Auch Heathrow betroffen

Der Flughafen London Heathrow erklärte ebenfalls, es könne zu Verspätungen wegen Technik-Problemen beim Check-in kommen.

Im Juli 2024 musste der Flugverkehr in zahlreichen Ländern eingestellt werden. Ursache war offenbar ein Problem beim US-Softwarekonzern Microsoft. 19.07.2024 | 3:30 min

Die Flughäfen Frankfurt und Hamburg hingegen berichteten am Morgen, nicht betroffen zu sein. Der Betrieb laufe normal, es gebe keine Einschränkungen.