Berlin, Brüssel, Heathrow:Check-in-Probleme an Flughäfen nach Cyberangriff
Nach einem Cyberangriff berichtet der Flughafen Brüssel von Auswirkungen auf den Check-in. Auch in Berlin und Heathrow gibt es technische Probleme.
Flugreisende müssen sich an mehreren Flughäfen in Europa auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Grund ist ein Cyberangriff auf einen Dienstleister für die Passagierabfertigung, wie der Berliner Flughafen BER am Samstagmorgen mitteilte.
Hackerangriff legt Check-in-System lahm
Die Verbindungen zu den Systemen habe der Flughafen daraufhin gekappt. Passagiere müssen nun mit längeren Wartezeiten beim Check-in und Boarding und mit Verspätungen rechnen.
Der Systembieter wird europaweit an Flughäfen eingesetzt. Neben Berlin sind noch andere europäische Flughäfen betroffen, eine Bestätigung dafür gibt es vom Flughafen Brüssel.
Brüssel: Verspätungen und Ausfälle
Dieser teilte mit, es sei mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu rechnen. Der Dienstleister versuche so schnell wie möglich, das Problem zu beheben.
Es werde in Brüssel zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Passagiere sollten ihren Flugstatus bei der Airline checken, bevor sie anreisten, und ausreichend Zeit am Flughafen einplanen, hieß es weiter.
Auch Heathrow betroffen
Der Flughafen London Heathrow erklärte ebenfalls, es könne zu Verspätungen wegen Technik-Problemen beim Check-in kommen.
Die Flughäfen Frankfurt und Hamburg hingegen berichteten am Morgen, nicht betroffen zu sein. Der Betrieb laufe normal, es gebe keine Einschränkungen.
