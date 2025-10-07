Herdecke: Angriff auf neue SPD-Bürgermeisterin Iris Stalzer

Im nordrhein-westfälischen Herdecke soll es nach Medienberichten einen Angriff auf die Bürgermeisterin gegeben haben. Iris Stalzer (SPD) war gerade erst neu gewählt worden.

Polizeieinsatz in Herdecke. Quelle: dpa

In Herdecke ist die frisch gewählte Bürgermeisterin mit einem Messer angegriffen worden. Die Tat habe sich zur Mittagszeit ereignet, wie die Polizei in Hagen bestätigte, die um 12:40 Uhr einen Notruf erhielt. Iris Stalzer (SPD) wurde offenbar in direkter Nähe zu ihrem Wohnhaus attackiert.

Größerer Polizeieinsatz im Ennepe-Ruhr-Kreis

Der oder die unbekannten Täter sollen mehrfach auf ihren Körper eingestochen haben. Laut Polizei ist die designierte Bürgermeisterin bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt worden; sie sie zunächst intensivmedizinsch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden.

Das Wichtgste in Kürze Auf die neu gewählte Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer (SPD), ist ein Messerangriff verübt worden.

Iris Stalzer schwebt in Lebensgefahr.

Der Notruf wurde von ihren Kindern abgesetzt.

Über den Täter ist bislang nichts bekannt.

Zu Motiv oder Hintergrund ist laut Polizei Hagen nichts bekannt.

Merz nennt Messerangriff "abscheuliche Tat"

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigte sich tief betroffen. "Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung", schrieb Merz auf der Plattform X.

Post von Bundeskanzler Merz Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Der Generalsekretär der SPD in Nordrhein-Westfalen, Frederick Cordes, teilte mit: "Die Nachrichten aus Herdecke erschüttern uns. Unsere Gedanken sind bei Iris Stalzer und ihrer Familie. Unser Dank gilt allen Rettungs- und Einsatzkräften, die im Einsatz waren und sind."

Bei Kommunalwahl in NRW erst kürzlich zur Bürgermeisterin gewählt

Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22.500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen gewählt worden.

Ihre offizielle Amtseinführung ist nach Angaben der Stadt für den 4. November geplant. Bereits vor der jüngsten Wahl saß Stalzer im Herdecker Stadtrat. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenager-Alter.