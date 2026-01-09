Update am Abend:"Elli" ist keine Eintagsfliege
von Tim-Julian Schneider
Wintertief "Elli" hat Deutschland fest im Griff. Im Norden hat die Bahn den gesamten Fernverkehr eingestellt, bundesweit bleiben viele Schulen geschlossen. Auch auf den Straßen herrscht Chaos, es kam zu vielen Unfällen.
Tückisch bleibt es aber auch noch kommende Nacht: Dann könnten Schnee und überfrierende Nässe für Blitzeis und schwierige Verhältnisse auf den Straßen sorgen, auch weiterer Schneefall ist in vielen Regionen möglich. "Das Ganze ist noch nicht durch", warnt ZDF-Meteorologe Özden Terli.
Und auch vor der Bundesliga macht die "eisige Elli" nicht Halt: Wegen des Sturmtiefs wurde die für Samstag angesetzte Partie zwischen dem Hamburger Klub St. Pauli und RB Leipzig vorsichtshalber abgesagt. Auch das Spiel zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim fällt aus.
So bleibt uns allen nichts, außer vorsichtig zu sein oder vielleicht die ein oder andere geplante Reise, wenn möglich, um einen Tag zu verschieben. Vielleicht tut ein Tag Stillstand und Innehalten in diesen herausfordernden Zeiten zum Jahresbeginn auch mal ganz gut. Kommen Sie ansonsten auch bei den schwierigen Bedingungen gut und sicher an Ihr Ziel!
Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist
Mittelstreckenrakete auf Westukraine abgefeuert: Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. Neben Drohnen wurde nach Angaben Moskaus auch die Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt. In Kiew gab es mehrere Tote.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.
Weitere Schlagzeilen
- Freihandel mit südamerikanischen Ländern: EU-Staaten stimmen für Mercosur-Abkommen
- Nach den tödlichen ICE-Schüssen: Fakes zu Minneapolis entfachen Hexenjagd im Internet
- Schwieriger Start: Das Jahr der Wahrheit für Friedrich Merz
- Nach Brand in Crans-Montana: Ein Barbetreiber in Untersuchungshaft
- Keine Neuwahl: Brandenburger Landtag stimmt gegen Auflösung
Gesagt
CDU-Politiker Philipp Amthor hat in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" die Koalitionsparteien für öffentliche Diskussionen kritisiert. Er habe keine Lust mehr darauf, dass jeden Tag "in dieser Selbstbeschäftigung in der Koalition Therapiestunden entstehen, wo man sagt: 'Wie schlimm ist alles? In einer hypothetischen Welt könnte es besser sein'".
Sein Appell: "Dinge machen, umsetzen!" Wenn die Abgeordneten von Union und SPD über Sachfragen diskutierten, würden sie zur Lösung kommen.
Sport am Freitag
Die Bundesliga geht wieder los und am Freitagabend wartet direkt ein Klassiker: Eintracht Frankfurt ist gegen Borussia Dortmund im Kampf um die internationalen Plätze gefordert, ein anderes Gesicht als in den letzten Spielen zu zeigen. Zahlreiche Neuzugänge sollen für frischen Wind im neuen Jahr sorgen.
Fest steht seit heute auch, wo die Fußball-Nationalmannschaft ihr Quartier während der WM im Sommer beziehen wird. Die Wahl fiel auf den Standort Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird auf dem Gelände der Wake Forest University trainieren und im Hotel "The Graylyn Estate", das nur wenige Minuten entfernt liegt, wohnen. Die Nähe zu vielen Trainingsplätzen in einem guten Zustand sei ausschlaggebend für die Wahl des Standorts gewesen.
Video des Tages
Beim Teddybär-Wurf der Hershey Bears in Pennsylvania haben Fans Zehntausende Kuscheltiere auf das Eishockeyfeld geworfen. Sie werden an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.
Streaming-Tipp für den Feierabend
Zwei Wege, ein Ziel: Julian Köster und Juri Knorr prägen den deutschen Handball - und wollen bei der Europameisterschaft 2026 in Skandinavien Geschichte schreiben. In der Doku geben die beiden Nationalspieler Einblicke in ihre Ziele - und Knorr verrät, warum ihm die erste Zeit bei seinem neuen Verein Aalborg schwergefallen ist.
