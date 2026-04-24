Über die 400 Meter Freistil lieferte Lukas Märtens bereits eine Weltklasse-Leistung ab. Kann er das auch über 800 Meter gegen Sven Schwarz? Der Schwimm-DM-Freitag im Überblick.

Die Final-Entscheidungen am ersten Tag der Schwimm-DM in Berlin im Livestream. Kommentar: Volker Grube 23.04.2026 | 77:58 min

Am 23. und 24. März werden bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin 111 Medaillen vergeben. Die nationalen Titelkämpfe sind zudem die letzten Chancen der DSV-Athleten sich für die Europameisterschaften in Paris im August zu qualifizieren.

Die Highlights am Freitag

Über die 400 Meter Freistil ließ Lukas Märtens am Donnerstag erwartungsgemäß keinen anderen deutschen Schwimmer auch nur in die Nähe des Titels kommen. In 3:41,76 schwamm der 24-jährige Magdeburger die weltweit aktuell zweitschnellste Zeit und sicherte sich souverän die Goldmedaille.

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Am Freitag ist Märtens jedoch gleich wieder gefragt - über die doppelte Distanz, die 800 Meter Freistil. Dort trifft er auf einen, der sich ganz besonders viel vorgenommen hat: Vizeweltmeister Sven Schwarz, der am Donnerstag extra sein Finale über 400 Meter Freistil abmeldete, um am Freitag genug Körner für die 800 Meter zu haben.

Weltmeisterin Anna Elendt startet über 100 Meter Brust

Der Grund liegt auf der Hand: Schwarz will seinen Europarekord über die 800 Meter Freistil zurückhaben, den ihm der erst 19-jährige Magdeburger Johannes Liebmann vor anderthalb Wochen überraschend abnahm. Einen Zweikampf mit eben jenem Liebmann wird es am Freitag allerdings nicht geben - dafür aber mit Überflieger Lukas Märtens.

Neben den 800 Meter Freistil gibt es jedoch weitere hochkarätig besetzte Rennen: Über die 100 Meter Brust der Frauen wird Weltmeisterin Anna Elendt ins Wettkampfgeschehen eingreifen, nachdem sie am Donnerstag bereits mit der 4x100 Meter Lagenstaffel mit der SG Frankfurt Gold gewann.

Dreikampf über 100 Meter Freistil

Zudem wird auch die Olympiadritte Isabel Gose über 1500 Meter Freistil gegen ihre Teamkollegin Maya Werner starten. Beide haben die Qualifikationsnorm für die Europameisterschaften jedoch längst geknackt.

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Ähnlich wie am Donnerstag über die 100 Meter Schmetterling wird es auch am Freitag einen Dreikampf zwischen Josha Salchow, Kaii Liam Winkler und Luca Nik Armbruster über die 100 Meter Freistil geben. Nur: Für die beiden Letzteren ist es die letzte Möglichkeit, ihr EM-Ticket über die 100 Meter Freistil zu lösen.

Die A-Finals am Freitag

Das ZDF überträgt folgende Entscheidungen ab 17:50 Uhr im Livestream:

100 Meter Freistil Frauen und Männer

100 Meter Brust Frauen und Männer

800 Meter Freistil Männer

1500 Meter FreistilFrauen

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