Schwimmen: Das Wichtigste zu den Deutschen Meisterschaften

Vom 23. bis zum 26. April finden in Berlin die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen statt. Mit dabei: Stars wie Anna Elendt und Lukas Märtens. Das Wichtigste im Überblick.

Bei der deutschen Meisterschaft im Schwimmen sind mehrere Stars am Start. Doch es geht um viel mehr als um die deutschen Meistertitel. 19.04.2026 | 0:53 min

Berlin ruft, die deutschen Schwimmstars folgen: Vom 23. bis zum 26. April finden in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin die Deutschen Meisterschaften statt. Dieses Jahr geht es um mehr als um die Krönung der national Schnellsten: Für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer sind die Meisterschaften in Berlin die letzte Möglichkeit, um sich für die Europameisterschaften im August in Paris zu qualifizieren

Das ruft einige deutsche Schwimmstars aufs Parkett, die sich in dieser Woche für die kontinentalen Meisterschaften empfehlen möchten. Das ZDF überträgt die Finalabschnitte der Deutschen Meisterschaften live von Donnerstag bis Samstag täglich ab 17:50 Uhr, am Sonntag bereits ab 16:50 Uhr. Das Wichtigste im Überblick.

Der Zeitplan und die ZDF-Übertragungen Die Finalabschnitte starten täglich um 17:50 Uhr, am Sonntag schon eine Stunde früher um 16:50 Uhr. Die Finals dieser Strecken werden an diesen Tagen im Livestream übertragen. Es starten jeweils erst die Männer und anschließend die Damen. Entscheidungen an Tag 1: Donnerstag, 23. April Mit 100 Meter Schmetterling (voraussichtlich mit Angelina Köhler und Luca Nik Armbruster) und 400 Meter Freistil (voraussichtlich mit Isabel Gose und Lukas Märtens). Hier gehts zum Livestream. Entscheidungen an Tag 2: Freitag, 24. April Mit 100 Meter Freistil, 100 Meter Brust, 800 Meter Freistil (voraussichtlich mit Lukas Märtens gegen Sven Schwarz) und 1500 Meter Freistil. Hier gehts zum Livestream. Entscheidungen an Tag 3: Samstag, 25. April Mit 200 Meter Freistil, 200 Meter Lagen, 50 Meter Rücken, 50 Meter Brust (voraussichtlich mit Melvin Imoudou und Lukas Matzerath) und 200 Meter Schmetterling. Hier gehts zum Livestream. Entscheidungen an Tag 4: Sonntag, 26. April Mit 50 Meter Schmetterling, 200 Meter Brust (voraussichtlich mit Anna Elendt) und 200 Meter Rücken. Hier gehts zum Livestream.

Welche Schwimm-Stars in Berlin starten

Um es kurz zu machen: Fast jeder große Name im deutschen Schwimmen ist in den Meldelisten der Deutschen Meisterschaften zu finden. Außer Olympiasieger Florian Wellbrock, der sich spätestens seit seinen vier Weltmeistertiteln im vergangenen Jahr mehr aufs Freiwasser konzentrieren wird, werden fast alle deutschen Schwimmhoffnungen in Berlin vertreten sein.

Was Florian Wellbrock bei der Schwimm-WM in Singpur auch beginnt, es wird zu Gold. Diesmal in der Freiwasser-Staffel mit Celine Rieder, Isabel Gose und Oliver Klemet. 21.03.2025 | 1:30 min

Allen voran Wellbrocks Trainingskollege Lukas Märtens, der derzeit wohl prominenteste deutsche Schwimmer. Seit 2022 gewann er über seine Paradestrecke, die 400 Meter Freistil, international alles, was es zu gewinnen gibt - und hat noch immer Hunger auf mehr.

Märtens: 24 Jahre alt und alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt

Nur vier Jahre brauchte der noch immer erst 24-jährige Magdeburger um Oympiasieger, Weltmeister und Europameister zu werden. Auch den einstigen Fabelweltrekord seines Vorbilds Paul Biedermann verbesserte er im vergangenen Jahr um elf Hunderstelsekunden auf 3:39,96 Sekunden.

In Berlin wird Märtens über die 400 Meter und 800 Meter Freistil zu sehen sein. Auf seine Nebenstrecke 200 Meter Rücken, wo er vergangene Woche in Bergen fast nebenbei den 14 Jahre alten Deutschen Rekord von Jan-Philip Glania unterbot, verzichtet er.

Lukas Märtens reist mit hohen Erwartungen zur Schwimm-WM. Über 400 Meter Freistil hat er Olympia-Gold gewonnen und den Weltrekord von Paul Biedermann gebrochen. Die WM-Medaille fehlt ihm noch. 25.07.2025 | 1:32 min

Neben Märtens sind in Berlin unter anderem am Start: Die Olympiadritte Isabel Gose, die Weltmeisterinnen Anna Elendt und Angelina Köhler, der Olympiafinalist Josha Salchow, der frischgebackene Europarekordhalter Johannes Liebmann und der zweifache Vizeweltmeister Sven Schwarz.

Letzte Chance auf die EM in Paris

Es geht um nicht weniger als die letzte Möglichkeit, sich für die Schwimm-Europameisterschaften im August in Paris zu qualifizieren. Während ausgewählter Wettkämpfe konnten sich Deutschlands Schwimmerinnen und Schwimmer bereits seit dem 30. März für die EM qualifizieren.

Die Deutschen Meisterschaften in Berlin sind dafür nun aber die letzte Möglichkeit. Die muss unter anderem Lucas Matzerath nutzen, einer

der besten deutschen Brustschwimmer der vergangenen Jahre. Über alle der drei Bruststrecken hat er eigentlich sehr gute Chancen auf die EM-Teilnahme - doch bislang blieb der EM-Dritte von 2022 im Qualifikationszeitraum knapp langsamer als die geforderten Normzeiten.

Überraschungen durch zwei 16-Jährige?

Ebenso qualifizieren muss sich auch noch Cedric Büssing, Olympiafinalist und Deutscher Rekordhalter über die 400 Meter Lagen von der SG Essen. Seine Teamkollegin aus der Nationalmannschaft, Angelina Köhler, ist zwar über

die 50 Meter Schmetterling schon gesetzt für Paris - nicht aber über ihre Hauptstrecke 100 Meter Schmetterling, über die sie 2024 Weltmeisterin wurde.

In 17 Städten in Nordrhein-Westfalen wurde über eine mögliche Olympia-Bewerbung abgestimmt. Nach klarer Zustimmung steht fest, dass „KölnRheinRuhr“ sich für die Olympischen Spiele in Stellung bringt. 20.04.2026 | 1:58 min

Überraschungen könnte es durch die erst 16-jährigen Alina Baievych und Sydney Savannah Ferch geben. Über die 200 Meter Schmetterling (Baievych) und die 1500 Meter Freistil (Ferch) haben die Magdeburgerin und die Dortmunderin gute Chancen auf ihre ersten Teilnahmen an einem internationalen Großevent.