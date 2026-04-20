Toni Kroos erhält Laureus-Award für soziales Engagement

Toni Kroos ist für seinen Einsatz abseits des Platzes mit dem prestigeträchtigen Laureus World Sports Award ausgezeichnet worden.

Toni Kroos gehört zu den Preisträgern der Laureus World Sports Awards. Der Spanier Carlos Alcaraz wurde ebenso ausgezeichnet wie Aryna Sabalenka als Sportler des Jahres. 20.04.2026 | 0:32 min

Toni Kroos gehört zu den Preisträgern der Laureus World Sports Awards. Der Fußball-Weltmeister von 2014 erhielt im Palacio de Cibeles in Madrid den nicht jährlich vergebenen Sporting Inspiration Award.

Kroos ist erst der vierte Preisträger der 2017 erstmals vergebenen Auszeichnung. "Der Fußball hat mir unvergessliche Momente beschert, mit meinen Vereinen und mit der deutschen Nationalmannschaft, aber er hat mir auch eine Plattform gegeben", erklärte Kroos und ergänzte:

Ich war immer der Überzeugung, dass damit die Verpflichtung einhergeht, etwas zurückzugeben „ Toni Kroos

Durch seine Stiftung habe der 36-Jährige "die wahre Kraft des Sports erlebt, in den schwierigsten Situationen Hoffnung und Stärke zu spenden".

Alcaraz und Sabalenka ausgezeichnet

Der Preis wird für Leistungen verliehen, die über sportliche Erfolge hinausgehen. Der Mecklenburger hatte 2015 die Toni-Kroos-Stiftung gegründet, die schwerkranke Kinder und die Hospize, die sie in ganz Deutschland betreuen, unterstützt. In Madrid folgte 2024 die nach ihm benannte Akademie, die laut Laureus "ein Trainingsprogramm anbietet, das auf Respekt, Verantwortung und persönlicher Entwicklung basiert."

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Zwei Tennis-Profis, beide amtierende US-Open-Champions, erhielten die Preise in den Kategorien Sportler und Sportlerin des Jahres. Der Spanier Carlos Alcaraz wurde ebenso ausgezeichnet wie Aryna Sabalenka. Der Brasilianer Gabriel Araujo, dreimaliger Para-Schwimm-Weltmeister, bekam den Award als Behindertensportler des Jahres.

PSG ist Mannschaft des Jahres

Paris Saint-Germain wurde als Mannschaft des Jahres geehrt. Der kommende Königsklassen-Gegner von Bayern München hatte in der vergangenen Saison neben der Champions League vier weitere Titel gewonnen. Formel-1-Weltmeister Lando Norris wurde für den "Durchbruch des Jahres" ausgezeichnet.

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Quelle: dpa, SID