Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste düpiert Frankreich

WM-Mitfavoriten in der Ergebniskrise: Nach den Niederlanden am Mittwoch blamieren sich am Donnerstag auch Spanien und Frankreich in Testspielen.

Er spielt für die Elfenbeinküste, sein Bruder Désiré für Frankreich: Guela Doue, der hier sein Tor im WM-Test gegen Frankreich feiert. Quelle: AFP | Loic Venance

Frankreich hat beim ersten Härtetest für die WM 2026 gepatzt. Der Mitfavorit auf den Titel verlor sein Heimspiel gegen die Elfenbeinküste, Gruppengegner der deutschen Mannschaft, mit 1:2 (1:0). Wenig besser machte es Spanien beim 1:1 gegen WM-Teilnehmer Irak.

Gruppe E mit Elfenbeinküste:

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Frankreich schont PSG-Spieler

Für die Franzosen traf Rayan Cherki von Manchester City zur Führung (45.). Guela Doué (63.) erzielte den Ausgleich und bereitete dann Amad Diallos Siegtreffer (84.) vor. Doués Bruder Désiré, frischgebackener Champions-League-Sieger mit Paris Saint-Germain, spielt für Frankreich, blieb aber über die komplette Distanz auf der Bank.

Nationaltrainer Didier Deschamps verzichtete noch weitgehend auf Spieler von PSG, das am vergangenen Samstag in einem kräftezehrenden Finale gegen den FC Arsenal erneut die Champions League gewonnen hatte.

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Von Deschamps PSG-Quintett um Weltfußballer Ousmane Dembélé stand kein Spieler in der Startelf, Dembélé kam wie Doué und Bradley Barcola gar nicht zum Einsatz.

Upamecano und Olise in Startelf

Bei den Franzosen standen die Bayern-Asse Dayot Upamecano und Michael Olise in der Startelf. Olise spielte bis zu seiner Auswechslung nach Halbzeit eins gut.

Testspiele

Testspiele von WM-Startern Panama - Dominikanische Republik 4:2

Südkorea - El Salvador 1:0

Iran - Mali 2:0

Schweden - Griechenland 2:2

Spanien - Irak 1:1

Frankreich - Elfenbeinküste 1:2

Bei den Gästen blieb Leipzigs Jungstar Yan Diomande bei seinem Startelf-Einsatz unauffällig. Der Hoffenheimer Bazoumana Touré wurde eingewechselt.

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Spaniens B-Elf enttäuscht gegen Irak

Auch die Spanier taten sich schwer. Der Weltmeister von 2010 kam in La Coruna gegen Frankreichs Gruppengegner Irak nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Cheftrainer Luis de la Fuente musste allerdings auch auf Leistungsträger wie Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams und Marc Cucurella verzichten.

Ferran Torres (16.) brachte die Spanier in Führung. Iraks Merchas Doski glich aus (27.). Nach dem Seitenwechsel dominierten die Iberer die Partie, konnten aber aus der Überlegenheit keinen Profit ziehen.

Spaniens Gruppe H:

Mit Europameister Spanien spielt einer der großen WM-Favoriten in Gruppe H. Dazu kommt der zweifache Titelträger Uruguay sowie die beiden Außenseiter Saudi-Arabien und Kap Verde. 11.05.2026 | 1:44 min

Spanien trifft bei der WM in der Gruppe H auf WM-Neuling Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Gegner des Irak sind in der Gruppe I Frankreich, Senegal und Norwegen.

Die Franzosen starten am 16. Juni gegen Senegal, danach geht es gegen Irak und Norwegen. Die Ivorer spielen am 20. Juni gegen Deutschland, zuvor gegen Ecuador und zudem gegen Curacao.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen