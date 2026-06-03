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Fußball-WM

1:0-Sieg im WM-Testspiel: Algerien blamiert die Niederlande

1:0-Sieg im WM-Testspiel:Algerien blamiert die Niederlande

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Böse Überraschung für die Niederlande, die ihr WM-Testspiel gegen Algerien verlieren. Einen Achtungserfolg erzielt die DR Kongo: 0:0 gegen die nicht qualifizierten Dänen.

Anis Hadj Moussa bejubelt sein Tor zum 1:0 gegen die Niederlande

Ein Rotterdamer trifft in Rotterdam für Algerien: Anis Hadj Moussa.

Quelle: Imago / ANP

Die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande hat vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko einen herben Rückschlag kassiert. Das Team von Cheftrainer Ronald Koeman unterlag im Härtetest gegen Algerien in Rotterdam mit 0:1 (0:0).

Algeriens Siegtor durch einen Rotterdamer

Den Treffer erzielte der bei Feyenoord spielende Anis Hadj Moussa mit einem Traumtor in der Schlussphase (86. Minute). 

Haiti - Neuseeland 4:0
Polen - Nigeria 2:2

Dabei begannen die Niederlande stark, Donyell Malen traf zu Beginn der Partie etwa nur den Pfosten. Danach glänzte wiederholt Algeriens Torhüter Luca Zidane, Sohn des französischen Weltmeisters Zinédine Zidane. Als sich beide Teams zunehmend neutralisierten, erzielte Hadj Moussa seinen ersten Länderspieltreffer.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

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Die Niederlande hatten sich bei den letzten großen Turnieren stetig gesteigert und bei der EM 2024 in Deutschland das Halbfinale erreicht. In ihrer WM-Gruppe F treffen sie zum Auftakt am 14. Juni auf Japan. Algerien startet in Gruppe J am 17. Juni gegen Titelverteidiger Argentinien.

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Quelle: SID
Das ZDF berichtet über die bevorstehende Fußball-WM laufend in seinen Nachrichtensendungen.
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