1:0-Sieg im WM-Testspiel: Algerien blamiert die Niederlande

Böse Überraschung für die Niederlande, die ihr WM-Testspiel gegen Algerien verlieren. Einen Achtungserfolg erzielt die DR Kongo: 0:0 gegen die nicht qualifizierten Dänen.

Ein Rotterdamer trifft in Rotterdam für Algerien: Anis Hadj Moussa. Quelle: Imago / ANP

Die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande hat vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko einen herben Rückschlag kassiert. Das Team von Cheftrainer Ronald Koeman unterlag im Härtetest gegen Algerien in Rotterdam mit 0:1 (0:0).

Algeriens Siegtor durch einen Rotterdamer

Den Treffer erzielte der bei Feyenoord spielende Anis Hadj Moussa mit einem Traumtor in der Schlussphase (86. Minute).

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Polen - Nigeria 2:2

Dabei begannen die Niederlande stark, Donyell Malen traf zu Beginn der Partie etwa nur den Pfosten. Danach glänzte wiederholt Algeriens Torhüter Luca Zidane, Sohn des französischen Weltmeisters Zinédine Zidane. Als sich beide Teams zunehmend neutralisierten, erzielte Hadj Moussa seinen ersten Länderspieltreffer.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Niederlande hatten sich bei den letzten großen Turnieren stetig gesteigert und bei der EM 2024 in Deutschland das Halbfinale erreicht. In ihrer WM-Gruppe F treffen sie zum Auftakt am 14. Juni auf Japan. Algerien startet in Gruppe J am 17. Juni gegen Titelverteidiger Argentinien.

DR Kongo überzeugt gegen Dänemark

Das Team der Demokratischen Republik Kongo hat sich in seinem ersten WM-Härtetest derweil vom nicht qualifizierten Dänemark torlos getrennt. Die in der Vorbereitung durch den Ebola-Ausbruch in ihrer Heimat geplagten Kongolesen waren im belgischen Lüttich das durchaus gefährlichere Team und hatten sogar die beste Chance der Partie, doch Cedric Bakambu vergab in der ersten Halbzeit frei aufs dänische Tor zulaufend.

Countdown für das Fußball-Highlight des Jahres: die WM 2026. Die größte Weltmeisterschaft ever. Und obendrein noch nachhaltig. So die FIFA. 10.05.2026 | 43:52 min

DR Kongo wegen Ebola in Zwickmühle

In Belgien bereitet sich die DR Kongo, deren Spieler allesamt fernab der Heimat leben und spielen, auf die WM-Teilnahme vor. Unklar ist, ob es einen weiteren Test geben wird.

Die DR Kongo sollte am 9. Juni in der La Línea de la Concepción in der Provinz Cádiz zu einem Testspiel gegen Chile antreten. Doch der Bürgermeister der Stadt, Juan Franco, sagte die Partie aufgrund von Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Ebola-Ausbruch in dem zentralafrikanischen Land ab.

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Quelle: SID