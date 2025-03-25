  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Ebola - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Das Ebola-Virus

|
Ebola ist eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Der Ausbruch der Bundibugyo-Variante im Osten der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda löst derzeit weltweit Besorgnis aus. Besonders schwierig ist die Eindämmung in Krisenregionen mit schwachen Gesundheitssystemen und schlechter medizinischer Versorgung. ZDFheute informiert über das Ebola-Virus: Aktuelle Nachrichten und Hintergründea im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Ebola

  1. Ein Diakon hilft jungen Gemeindemitgliedern beim Händewaschen vor dem Betreten der Kirche in Bunia, 24. Mai 2026.

    Epidemie im Kongo:NGO: Jedes vierte Ebola-Opfer ein Kind

    mit Video2:26
  2. Prevention measures to contain the spread of Ebola in DR Congo

    Nachrichten | heute journal update:Ebola in DR Kongo: Lage spitzt sich weiter zu

    von Verena Garrett
    Video2:26
  3. SGS Schneider Ebola

    Nachrichten | heute journal update:Ebola-Ausbruch "sehr unerwartet gekommen"

    Video4:12
  4. Ein Gesundheitsmitarbeiter (r.) misst die Temperatur eines Patienten (2. v. l.), bei dem der Verdacht auf Ebola besteht.

    Uganda schließt Grenze zur Eindämmung:Kongo: Regierung meldet mehr als 1.000 Ebola-Verdachtsfälle

    mit Video1:41
  5. Prevention measures to contain the spread of Ebola in DR Congo

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:WHO warnt vor Ebola-Ausbruch im Kongo

    von Verena Garrett
    Video1:41
  6. Prevention measures to contain the spread of Ebola in DR Congo

    Nachrichten | heute:WHO schlägt Alarm wegen Ebola im Kongo

    von Verena Garrett
    Video1:41
  7. Gesundheitsmitarbeiter werden mit Desinfektionsmittel besprüht, aufgenommen am 25.05.2026 in in Bunia im Osten der Demokratischen Republik Kongo

    Ärzte ohne Grenzen:Ebola: Was die Lage im Kongo so schwierig macht

    mit Video5:47
  8. Demokratische Republik Kongo, Bunia: Freiwillige des Roten Kreuzes sind bei einem Einsatz zur Sensibilisierung der Bevölkerung während des Ebola-Ausbruchs in Bunia unterwegs

    Ebola-Ausbruch in Kongo und Uganda:WHO warnt vor Verschärfung der Epidemie

    Video0:22
  9. ebola-kongo-christian-katzer-

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Ebola im Kongo: "Sterblichkeitsrate extrem groß"

    Video5:47
  10. Ein Ministrant trägt während eines Gottesdienstes in der Kathedrale von Bunia am 24. Mai 2026 ein Kreuz und eine Maske.

    Mindestens 900 Verdachtsfälle:Ebola im Kongo: Mehr als 200 Tote

    Video0:32
  11. Ein Mitarbeiter des städtischen Reinigungsdienstes von Bunia sprüht Chlor zur Desinfektion des Zentralmarktes, während die Provinz Ituri weiterhin gegen einen Ebola-Ausbruch kämpft, in Bunia, Kongo, am 23.05.2026.

    Helfer fürchten den Kontrollverlust:Ebola im Kongo: Viele halten die Krankheit für ein Gerücht

    von Verena Garrett
    mit Video1:25
  12. Spieler der DR Kongo feiern hinter einem Schild, auf dem "Qualified" geschrieben steht

    Vor der WM 2026:Wegen Ebola: USA fordern Quarantäne für Kongos Team

    mit Video0:19
  13. Zahl der Ebola-Erkrankungen im Kongo steigt

    Nachrichten | heute journal:Zahl der Ebola-Erkrankungen im Kongo steigt

    von Verena Garrett
    Video2:32
  14. "Ebola-Viren sind sehr schwer übertragbar"

    Nachrichten | heute journal:"Ebola-Viren sind sehr schwer übertragbar"

    Video5:11
  15. Mensch in Schutzanzug und Grafik menschlicher Körper
    Grafiken

    Ebola-Ausbruch in Zentralafrika:Ebola: Fakten zu der Krankheit im Überblick

    von Delia Thomas
    Video1:00
  16. Anwohner waschen sich am 19.05.2026 in Goma, Demokratische Republik Kongo (DRK), unter Anleitung von medizinischem Personal die Hände.
    Faktencheck

    Fake News in sozialen Medien:Warum durch Ebola wohl keine Pandemie droht - trotz WHO-Alarm

    von Oliver Klein
    mit Video1:25
Das Ebola-Virus
FAQ

Was Sie zum Ebola-Virus wissen sollten

Mehr zum Ebola-Virus

  1. Mensch in Schutzanzug und Grafik menschlicher Körper
    Grafiken

    Ebola-Ausbruch in Zentralafrika:Ebola: Fakten zu der Krankheit im Überblick

    von Delia Thomas
    Video1:00
  2. Anwohner waschen sich am 19.05.2026 in Goma, Demokratische Republik Kongo (DRK), unter Anleitung von medizinischem Personal die Hände.
    Faktencheck

    Fake News in sozialen Medien:Warum durch Ebola wohl keine Pandemie droht - trotz WHO-Alarm

    von Oliver Klein
    mit Video1:25

Experten über Ebola-Ausbruch im Kongo

  1. SGS Schneider Ebola

    Tropenmedizinerin Schneider:Ebola-Ausbruch "sehr unerwartet gekommen"

    Video4:12
  2. feldt-mima

    Infektologe Feldt:"Risiko für Bevölkerung in Deutschland sehr gering"

    Video6:12
  3. Gesundheitsmitarbeiter werden mit Desinfektionsmittel besprüht, aufgenommen am 25.05.2026 in in Bunia im Osten der Demokratischen Republik Kongo

    Ärzte ohne Grenzen:Ebola: Was die Lage im Kongo so schwierig macht

    mit Video5:47
  4. Mitarbeiter des CBCA-Virunga-Krankenhauses bereiten nach offiziellen Bekanntgaben in Goma am 17. Mai 2026 Räume für mögliche Ebola-Verdachtsfälle vor.
    Interview

    Epidemiologe über Ebola-Ausbruch :"Alarmstimmung" in Region "absolut angesagt"

    mit Video12:08
Eine Krankenschwester betrachtet zwei Abstrichröhrchen.

Mehr zum Thema Infektionskrankheiten