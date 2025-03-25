Ebola - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Das Ebola-Virus
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Ebola ist eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Der Ausbruch der Bundibugyo-Variante im Osten der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda löst derzeit weltweit Besorgnis aus. Besonders schwierig ist die Eindämmung in Krisenregionen mit schwachen Gesundheitssystemen und schlechter medizinischer Versorgung. ZDFheute informiert über das Ebola-Virus: Aktuelle Nachrichten und Hintergründea im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zu Ebola
Epidemie im Kongo:NGO: Jedes vierte Ebola-Opfer ein Kindmit Video2:26
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Uganda schließt Grenze zur Eindämmung:Kongo: Regierung meldet mehr als 1.000 Ebola-Verdachtsfällemit Video1:41
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:WHO warnt vor Ebola-Ausbruch im Kongovon Verena GarrettVideo1:41
Nachrichten | heute:WHO schlägt Alarm wegen Ebola im Kongovon Verena GarrettVideo1:41
Ärzte ohne Grenzen:Ebola: Was die Lage im Kongo so schwierig machtmit Video5:47
Ebola-Ausbruch in Kongo und Uganda:WHO warnt vor Verschärfung der EpidemieVideo0:22
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Ebola im Kongo: "Sterblichkeitsrate extrem groß"Video5:47
Mindestens 900 Verdachtsfälle:Ebola im Kongo: Mehr als 200 ToteVideo0:32
Helfer fürchten den Kontrollverlust:Ebola im Kongo: Viele halten die Krankheit für ein Gerüchtvon Verena Garrettmit Video1:25
Vor der WM 2026:Wegen Ebola: USA fordern Quarantäne für Kongos Teammit Video0:19
Nachrichten | heute journal:Zahl der Ebola-Erkrankungen im Kongo steigtvon Verena GarrettVideo2:32
Nachrichten | heute journal:"Ebola-Viren sind sehr schwer übertragbar"Video5:11
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Fake News in sozialen Medien:Warum durch Ebola wohl keine Pandemie droht - trotz WHO-Alarmvon Oliver Kleinmit Video1:25
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Experten über Ebola-Ausbruch im Kongo
Tropenmedizinerin Schneider:Ebola-Ausbruch "sehr unerwartet gekommen"Video4:12
Infektologe Feldt:"Risiko für Bevölkerung in Deutschland sehr gering"Video6:12
Ärzte ohne Grenzen:Ebola: Was die Lage im Kongo so schwierig machtmit Video5:47
- Interview
Epidemiologe über Ebola-Ausbruch :"Alarmstimmung" in Region "absolut angesagt"mit Video12:08