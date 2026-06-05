"Matchballspiel" in WM-Qualifikation:DFB-Frauen gegen Norwegen: Bloß keine negativen Gedanken
von Frank Hellmann
Im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen wollen die deutschen Fußballerinnen die Fahrkarte nach Brasilien lösen. Bundestrainer Wück erwartet "ein Spiel auf Augenhöhe".
Es ist allemal eine nette Geste, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an diesem Freitag noch mal seine Fußballerinnen feiert, die den bislang letzten Titel gewannen. Zehn Jahre es bald her, dass die DFB-Frauen unter Silvia Neid die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewannen.
Womit sich bei der Ehrung im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels gegen Norwegen in Köln (Freitag, 20.35 Uhr/ARD) nun ein Kreis schließt. Beim Verband ist viel vom "Matchballspiel" die Rede, um das Ticket für die WM 2027 in Brasilien vorzeitig zu lösen. Und dort würde Bundestrainer Christian Wück dann gerne wieder mal nach Gold greifen.
Gruppensieg soll her
Nach dem unnötigen Ausrutscher in Österreich (0:0) ist Verlieren verboten, weil dann wohl der Gruppensieg futsch wäre. Bei einem Remis würde das Wück-Team auch noch Tabellenführer bleiben und könnte dann gegen Slowenien in Ljubljana (Dienstag, 9. Juni, 18 Uhr/ZDF) letzte Zweifel beseitigen.
Der Bundestrainer: "Es geht um viel. Wir wollen unsere beste Leistung abrufen, und dann wird es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen" Der Rückschlag in Ried sei "ziemlich reinigend für die Entwicklung" gewesen, führte der 52-Jährige aus:
Scheitern wäre "kein großer Beinbruch"
Letztlich liefere diese Schlüsselpartie den Maßstab, "ob wir schon die große Nation sind, für die uns viele halten". Um die negative Denke erst gar nicht in die Köpfe zu lassen, fügte er an: "Es wäre kein großer Beinbruch, wenn wir das aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen sollten."
Dann stünde als Gruppenzweiter noch ein mühsamer, aber machbarer Gang über zwei Playoff-Runden mit Hin- und Rückspielen von Oktober bis Dezember an.
Wück rät Team: "Aktiv bleiben und Lösungen finden"
Lieber würden Wück und seine Co-Trainerinnen Saskia Bartusiak und Maren Meinert den Herbst indes für hochkarätige Freundschaftsspiele nutzen. Auch wenn den Norwegerinnen mit Ada Hegerberg die Starstürmerin fehlt, erwartet der Cheftrainer "ein Spiel auf Augenhöhe".
Beim deutlichen Hinspiel-Erfolg auf dem Kunstrasen in Oslo (4:0) habe man "zu den richtigen Zeitpunkten" die Tore gemacht. Er könne seinem Team nur raten, nicht abzuwarten: "Das Zauberwort heißt, aktiv zu bleiben und Lösungen zu finden."
Nüsken trägt erstmals die Kapitänsbinde
Die Viererkette muss fast komplett umgebaut werden: Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn wurde an der Schulter operiert, Linksverteidigerin Franziska Kett sagte verletzt ab. Dazu brummt Abwehrchefin Janina Minge im Norwegen-Spiel eine Rotsperre aus.
Weil damit die Kapitänin (Gwinn) und ihre Stellvertreterin (Minge) fehlen, trägt Sjoeke Nüsken die Kapitänsbinde. Die Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea gab sich vor dieser Premiere sichtlich gerührt. Ihre Ansage: "Es ist eine unglaubliche Ehre." Ihr Versprechen:
Berger und Bühl an Bord
Helfen kann auch Torhüterin Ann-Katrin Berger, die vor zwei Wochen bei ihrem US-Klub FC Gotham eine schmerzhafte Prellung am Oberkörper erlitt. Im Kölner Sportpark Höhenberg trainierte die 35-Jährige mit einem aufgeklebten Schutzpolster, doch Wück gab nun grünes Licht: "Ich gehe davon aus, dass sie spielen wird. Sie hat das Training jeden Tag steigern können."
Im Gegensatz zum Hinspiel steht mir Klara Bühl (FC Bayern) auch die beste Angreiferin wieder zur Verfügung.
Druck sieht Dallmann als Vorteil
Beflügeln soll auf jeden Fall die Kulisse im Kölner Grüngürtel, denn mehr als 29.000 Tickets sind für erste Frauen-Länderspiel in der Domstadt verkauft. Wück glaubt:
Vor allem die Nationalspielerinnen vom FC Bayern haben erst beim Pokalfinale vor ausverkauftem Haus diese Atmosphäre genossen.
Dass es am selben Ort erneut um einiges geht, findet Spielmacherin Linda Dallmann sogar vorteilhaft.
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