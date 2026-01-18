  3. Merkliste
Sport

Australian Open: Die wichtigsten News vom Turnier in Melbourne

Australian Open in Melbourne:Zverev nimmt Auftakthürde

|

Die Australian Open 2026 in Melbourne: Die wichtigsten Meldungen zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Bildern.

Alexander Zverev spielt einen Vorhand-Return bei den Australian Open in Melbourne am Sonntag dem 18. Januar 2026.
Yannick Hanfmann spielt einen Rückhand-Return bei den Australian Open in Melbourne am 18. Januar 2026.

Zverev nimmt Auftakthürde

Der Start war holprig, doch dann hat Alexander Zverev gegen den jungen Kanadier Gabriel Diallo keine Mühe. Nach dem 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2 steht er in der zweiten Runde.

