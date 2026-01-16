Vor Auftaktspiel bei Australian Open:Zverev: "Habe viel an meinen Schlägen gearbeitet"

Alexander Zverev will bei den Australian Open "einen Schritt weiter gehen als letztes Jahr" und seinen ersten Grand Slam gewinnen. Dafür hat er an seinen Schlägen gearbeitet.

Alexander Zverev bestreitet in der Nacht von Samstag auf Sonntag sein Auftaktspiel bei den Australian Open gegen Gabriel Diallo. Der Kanadier ist die Nummer 41 der Welt.

Vor seinem Match hat Zverev über seine Vorbereitung auf das Turnier gesprochen. "An dem Vorhand-Angriffsball habe ich sehr hart und sehr viel gearbeitet", hat er verraten.

Zverev will angreifen

Das Ziel der deutschen Nummer eins nach der Finalniederlage im Vorjahr ist klar, er will "einen Schritt weiter gehen als letztes Jahr" und seinen ersten Grand Slam gewinnen.