Nach Eklat um Eisschnellläufer Petzold:Felix Maly verzichtet auf möglichen WM-Start

Die Krise im deutschen Eisschnelllauf weitet sich aus. Nachdem Fridtjof Petzold nach Kritik am Verband vorläufig suspendiert wurde, kündigte nun Felix Maly an, seine Nominierung für die WM nicht wahrnehmen zu wollen.

Maly verzichtet auf das Erlebnis Thialf, auf ein Highlight in seinem Leben als Leistungssportler, aus Solidarität zu seinem Teamkollegen Fridtjof Petzold. Der bangt nach seiner Suspendierung durch die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) um die Fortsetzung seiner Karriere.