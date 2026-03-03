Fußball-WM: Iran-Absage oder Ausschluss möglich

Nimmt der Iran an der Fußball-WM 2026 teil? Wenn nicht, gibt es schon Überlegungen für den Nachrücker. Der würde nicht aus einer Quali-Gruppe kommen, in der Iran gespielt hat.

Angesichts der Eskalation im Nahen und Mittleren Osten ist es ungewiss, ob Iran an der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teilnimmt. Ein freiwilliger Rückzug hätte vor allem finanzielle Folgen. Andererseits könnte es auch sein, dass der Rat der FIFA mit seinen 32 Mitgliedern Iran ausschließt.

FIFA-Regel: Wer für die WM absagt, muss zahlen

Für den Fall, dass ein Team absagt, gilt laut FIFA-Regularien: Sollte der Rückzieher mehr als 30 Tage vor der WM erfolgen, muss der Teilnehmer 250.000 Schweizer Franken (rund 275.000 Euro) zahlen. 500.000 Schweizer Franken (rund 550.000 Euro) sind fällig, wenn die Absage noch kurzfristiger erfolgt.

Außerdem müsste Iran die von der FIFA erhaltenen Vorbereitungsgelder für die Mannschaft sowie alle anderen turnierspezifischen Beitragszahlungen zurückerstatten.

Neun Millionen Dollar Preisgeld hat jeder Starter sicher

Nach Angaben des Weltverbandes erhält jedes qualifizierte Team 1,5 Millionen US-Dollar, um die Vorbereitungskosten zu decken. Zudem gibt es ein Preisgeld von mindestens neun Millionen US-Dollar für die Mannschaften, die bei der WM den 33. bis zum letzten Platz 48 belegen.

Iran würden also Einnahmen im sechsstelligen Bereich entgehen. Außerdem würde das Land einen Ausschluss von der WM 2030 riskieren, wie aus dem Regelwerk der FIFA hervorgeht.

Welches Team würde nachrücken?

Iran soll in den USA in einer Gruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten spielen. "Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken", hatte der iranische Fußballpräsident Mehdi Taj am Wochenende gesagt: Die Situation werde auch in den sportlichen Betrachtungen ein Thema sein und erfordere eine Entscheidung.

Falls Iran absagen oder ausgeschlossen werden sollte, könnte vermutlich eine andere asiatische Mannschaft den Platz einnehmen. Als mögliche Nachrücker gelten vor allem der Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate, da diese beide im Kampf um den letzten WM-Platz in den interkontinentalen Playoffs gegeneinander gespielt hatten.

Da sich der Irak hier durchsetzte, könnte er bei der Endrunde den Platz des Iran einnehmen. Die Emirate ihrerseits könnten nun im Playoff der Nachrücker für den Irak werden und würden dann gegen den Sieger aus Bolivien gegen Surinam um einen Platz in der WM-Endrunde spielen.

