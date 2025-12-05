  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Schwimmen: Gose und Elendt schwimmen bei Kurzbahn-EM zu Gold

Deutschland stockt Medaillenkonto auf:Gose und Elendt schwimmen bei Kurzbahn-EM zu Gold

|

Das deutsche Schwimmteam stockt bei der Kurzbahn-EM in Polen sein Medaillenkonto auf: Isabel Gose und Anna Elendt schwimmen beide zu Gold im Becken.

Schwimmerin Isabel Gose mit einer EM-Goldmedaille in der Hand

Weiter Erfolge bei der Kurzbahn-EM für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Anna Elendt und Isabel Gose gewannen jeweils Gold.

05.12.2025 | 0:18 min

Isabel Gose und Anna Elendt haben dem deutschen Schwimm-Team bei den Kurzbahn-Europameisterschaften zwei weitere Titel beschert. Gose sicherte sich wie schon über die halbe Distanz auch über 800 Meter Freistil ihr bereits zweites Gold der Titelkämpfe in Lublin.

Die 23-Jährige schlug in deutscher Rekordzeit von 8:01,90 Minuten an. Damit siegte sie vor ihrer italienischen Dauerrivalin Simona Quadarella und ihrer Magdeburger Teamkollegin Maya Werner, die Bronze holte.

Anna Elendt

Bei der Schwimm-WM in Singapur hat Anna Elendt völlig überraschend den Titel über 100 Meter Brust gewonnen. Im sportstudio berichtet sie von ihrem Weg über die USA an die Spitze.

16.08.2025 | 18:15 min

Auch Elendt holt Gold

Zuvor hatte Brustschwimmerin Elendt in 2:18,16 Minuten über 200 Meter die Goldmedaille gewonnen. Die 24 Jahre alte Weltmeisterin über 100 Meter auf der Langbahn setzte sich vor der Britin Angharad Evans und Kotryna Teterevkova aus Litauen durch.

Deutschland hat bei den Titelkämpfen in Polen nun fünf Medaillen gewonnen. An den vergangenen Tagen hatte Olympiasieger Lukas Märtens Silber über 400 Meter Freistil geholt. Florian Wellbrock wurde über 1500 Meter Freistil Dritter.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDFsportstudio im Beitrag "Schwimmerinnen Gose und Elendt holen Gold bei Kurzbahn-EM" am 05.12.2025 um 23:08 Uhr.
Thema
Sport

Mehr zum Schwimmen

  1. Teilnehmer nehmen am 4. September 2023 an der 17. Ausgabe von ÖTILLÖ, der Swimrun-Weltmeisterschaft, WM, Weltmeisterschaftslauf von Sandhamn nach Utö, im Stockholmer Schärengarten teil.

    Multisport-Trend aus Schweden:Swimrun ist Sport für Hartgesottene

    von Pamela Seidel
    Video2:17
  2. Ariarne Titmus reagiert

    Karriereende mit nur 25 Jahren:Schwimm-Olympiasiegerin Titmus hört auf

    mit Video0:49
  3. Enhanced Games
    Kommentar

    Menschliche Zirkuspferdchen:Enhanced Games: Spritzensport statt Spitzensport

    von Nils Kaben
    mit Video17:08
  4. Para-Schwimmer Josia Topf schwimmt bei der WM in Singapur

    Para-Schwimm-WM in Singapur:Topf im Schlussspurt zu zweitem WM-Gold

    mit Video0:28