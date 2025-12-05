Schwimmen: Gose und Elendt schwimmen bei Kurzbahn-EM zu Gold

Deutschland stockt Medaillenkonto auf:Gose und Elendt schwimmen bei Kurzbahn-EM zu Gold
Das deutsche Schwimmteam stockt bei der Kurzbahn-EM in Polen sein Medaillenkonto auf: Isabel Gose und Anna Elendt schwimmen beide zu Gold im Becken.
Isabel Gose und Anna Elendt haben dem deutschen Schwimm-Team bei den Kurzbahn-Europameisterschaften zwei weitere Titel beschert. Gose sicherte sich wie schon über die halbe Distanz auch über 800 Meter Freistil ihr bereits zweites Gold der Titelkämpfe in Lublin.
Die 23-Jährige schlug in deutscher Rekordzeit von 8:01,90 Minuten an. Damit siegte sie vor ihrer italienischen Dauerrivalin Simona Quadarella und ihrer Magdeburger Teamkollegin Maya Werner, die Bronze holte.
Auch Elendt holt Gold
Zuvor hatte Brustschwimmerin Elendt in 2:18,16 Minuten über 200 Meter die Goldmedaille gewonnen. Die 24 Jahre alte Weltmeisterin über 100 Meter auf der Langbahn setzte sich vor der Britin Angharad Evans und Kotryna Teterevkova aus Litauen durch.
Deutschland hat bei den Titelkämpfen in Polen nun fünf Medaillen gewonnen. An den vergangenen Tagen hatte Olympiasieger Lukas Märtens Silber über 400 Meter Freistil geholt. Florian Wellbrock wurde über 1500 Meter Freistil Dritter.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Schwimmen
Multisport-Trend aus Schweden:Swimrun ist Sport für Hartgesottenevon Pamela SeidelVideo2:17
Karriereende mit nur 25 Jahren:Schwimm-Olympiasiegerin Titmus hört aufmit Video0:49
- Kommentar
Menschliche Zirkuspferdchen:Enhanced Games: Spritzensport statt Spitzensportvon Nils Kabenmit Video17:08
Para-Schwimm-WM in Singapur:Topf im Schlussspurt zu zweitem WM-Goldmit Video0:28