Para-Schwimm-WM in Singapur: Topf im Schlussspurt zu zweitem WM-Gold

WM-Gold Nummer zwei für Paralympics-Sieger Josia Topf bei der WM in Singapur. Der 22-Jährige siegte über 50 Meter Freistil in einem packenden Finish.

Para-Schwimmer Josia Topf bei der WM in Singapur Quelle: imago images | IMAGO/Ralf Kuckuck

Paralympics-Sieger Josia Topf hat bei der Schwimm-WM in Singapur seinen zweiten Titel geholt. Drei Tage nach seinem Sieg über 150 Meter Lagen triumphierte der 22-Jährige in der Klasse S4 auch über 50 Meter Freistil. Dabei rettete er in einem packenden Rennen nach starkem Start 64 Hundertstel vor dem Italiener Gabriele Lorenzo ins Ziel.

Neben den beiden Gold-Medaillen hatte Topf auch noch Silber über 50 Meter Rücken geholt, insgesamt steht er nun bei fünf WM-Medaillen. "Es war ein unglaubliches Rennen", sagte Topf:

Ich habe alle Kraft zusammengenommen, die ich hatte - für den Schlusssprint. Und es hat sich zum Glück auch gelohnt. „ Para-Schwimmer Josia Topf

Paralympics-Sieger Josia Topf hat bei der Schwimm-WM in Singapur die zweite Medaille gewonnen. Über 50 Meter Rücken verzichtete er auf einen Endspurt - aus nachvollziehbarem Grund. 24.09.2025 | 0:39 min

An jedem Wettkampftag mindestens eine Medaille

"Ich bin einfach nur überglücklich und sehr, sehr dankbar. Ich hab's auch heute wieder nicht erwartet und so kommen sehen", so Topf. Er sei einfach "nur stolz" auf seine Zeit von 42,85 Sekunden. Er habe mit seinem Team in der WM-Vorbereitung offenbar "an den richtigen Stellschrauben gedreht".

Das deutsche Team sicherte sich damit in Singapur bislang an jedem Wettkampftag mindestens einmal Edelmetall. Und das obwohl Taliso Engel nach seinem Triumph über 100 Meter Brust auf seiner Nebenstrecke 50 Meter Freistil bei den Sehbehinderten als Vierter knapp neben dem Podest landete.

Das deutsche Team hat sich bei der Para-Schwimm-WM in Höchstform gezeigt: Josia Topf, Taliso Engel und Tanja Scholz holten in Singapur Gold. 22.09.2025 | 0:50 min

Bereits fünf mal Gold für Team D

Verena Schott wurde bei ihrem dritten Start in Singapur zum dritten Mal Vierte. Auch Maike Naomi Schwarz als Fünfte und Gina Böttcher als Siebte verpassten das Treppchen.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) steht damit nach fünf von sieben Wettkampftagen bei acht Medaillen, allein fünfmal gab es Gold. Neben Topf gewann auch Tanja Scholz bereits zwei Titel, dazu schaffte es auch Engel aufs oberste Treppchen.

Paralympicssiegerin Tanja Scholz hat bei der Schwimm-WM in Singapur das erste Gold für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) geholt. Die 41-Jährige siegte in Weltrekordzeit. 21.09.2025 | 0:41 min

