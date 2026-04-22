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ZDF-Mittagsmagazin

DBB-Kapitänin Marie Gülich: "Wir wollen eine Medaille gewinnen"

DBB-Kapitänin über die Heim-WM:Gülich: "Wir wollen eine Medaille gewinnen"

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Die deutsche Basketballspielerin Marie Gülich zu Gast im ZDF-Mittagsmagazin.

Basketball-Nationalspielerin Marie Gülich über ihre Reha nach ihrem Kreuzbandriss, die Chancen der DBB-Frauen bei der Heim-WM und die Bedeutung des Turniers.

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Sport

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