DBB-Kapitänin über die Heim-WM : Gülich: "Wir wollen eine Medaille gewinnen"

22.04.2026 | 13:32 |

Basketball-Nationalspielerin Marie Gülich über ihre Reha nach ihrem Kreuzbandriss, die Chancen der DBB-Frauen bei der Heim-WM und die Bedeutung des Turniers.