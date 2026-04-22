Märtens, Gose, Salchow und Co.: Deutsche Schwimmer in Topform

Die deutsche Schwimmelite präsentiert sich vor der DM in Bestform. In Berlin geht es um Titel, Rekorde – und die letzten Tickets für die EM.

Bei der deutschen Meisterschaft im Schwimmen sind mehrere Stars am Start. Doch es geht um viel mehr als um die deutschen Meistertitel. 19.04.2026 | 0:53 min

Die Form stimmt - und das verspricht ein Spektakel: Zu der am Donnerstag beginnenden Schwimm-DM (Do., ab 18 Uhr im ZDF-Livestream) präsentieren sich Deutschlands Top-Athletinnen und Athleten in exzellenter Verfassung. Internationale Meetings, Rekorde und zahlreiche Normzeiten haben zuletzt gezeigt: Die nationale Spitze ist rechtzeitig zu den nationalen Meisterschaften in Topform.

Vom 23. bis 26. April geht es in Berlin um Titel, Bestzeiten und vor allem um die Startplätze für die Europameisterschaften in Paris (10. - 16. August). Die Titelkämpfe in Berlin markieren den Abschluss der Qualifikationsphase für die EM. Entsprechend hoch sind Leistungsdichte und Druck in nahezu allen Finals.

Männer: Rekorde, Duelle und neue Kräfte

Im Fokus stehen dieses Mal die Männer, die zuletzt mit außergewöhnlichen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Olympiasieger Lukas Märtens präsentierte sich dabei auch auf Nebenstrecken in Frühform: "Ich bin mit dem letzten Wochenende insgesamt zufrieden. Der deutsche Rekord über 200 Meter Rücken hat mich sehr gefreut. Ich habe einfach geschaut, dass es eine gute Zeit wird - alles darüber hinaus ist ein Bonus."

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Allerdings ist auf den langen Freistilstrecken die Dichte im deutschen Team so groß wie selten zuvor. Hinzu kommt eine neue Generation um Johannes Liebmann, die sich zunehmend an die internationale Spitze schiebt. Der 19-Jährige, der kürzlich sensationell den Europarekord über 800 Meter Freistil verbesserte, ist aber derzeit im Abitur-Stress und wird in Berlin nur an zwei Wettkampftagen antreten.

Liebmann über Erfolge: "Am am nächsten Morgen klingelt trotzdem wieder der Wecker"

Dennoch gelten die internen Duelle schon jetzt als eines der Highlights dieser Meisterschaften - auch mit Blick auf die EM-Qualifikation, bei der pro Strecke nur begrenzte Startplätze zur Verfügung stehen. Gerade im Nachwuchs zeigt sich dabei, wie schnell sich die Kräfte verschieben.

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Liebmann bleibt trotz seiner rasanten Entwicklung bemerkenswert ruhig:

Am Ende verändert mich das als Person nicht. „ Der 19-jährige Johannes Liebmann über seinen kürzlich geschwommenen Europarekord

"Ich habe meine Bestzeit verbessert, klar freue ich mich darüber. Aber am nächsten Morgen klingelt trotzdem wieder der Wecker und es geht weiter ins Training."

Salchow: "Haben in Deutschland Luxusprobleme"

Doch nicht nur der Nachwuchs sorgt für Bewegung im Feld - auch die etablierten Topathleten blicken mit großer Vorfreude auf die anstehenden Entscheidungen. Josha Salchow, Olympia-Sechster von Paris über 100 Meter Freistil, erwartet enge und hochklassige Rennen: "Wir haben in Deutschland wirklich Luxusprobleme auf den Strecken. Natürlich will jeder gewinnen - ich glaube aber, dass wir den Zuschauern ein richtig gutes Rennen liefern werden."

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Auch bei den Frauen ist die Ausgangslage vielversprechend. Neben den starken Freistilschwimmerinnen rückt vor allem Anna Elendt in den Fokus. Die 24-Jährige zählt als Weltmeisterin über 100 Meter Brust zu den prägenden Figuren des Teams und will in Berlin den nächsten Schritt Richtung Europameisterschaften gehen.

Frauen: Gose will zurück in die Bestform

Isabel Gose reist ebenso mit viel Selbstvertrauen nach Berlin, hofft nach einer intensiven Phase aber vor allem wieder zu ihrer Leichtigkeit zu finden: "Ich will wieder näher an meine Bestzeiten herankommen."

Ich habe mir im letzten Jahr auf den 1.500 Metern viel Druck gemacht und will jetzt befreit aufschwimmen, Spaß haben und das Beste aus mir herausholen. „ Olympiadritte Isabel Gose über ihre Ambitionen in dieser Saison

Besonders wichtig sei für sie, den Schwung aus einer starken Kurzbahnsaison mitzunehmen: "Die war am Ende von 2025 richtig gut - das will ich jetzt auf die Langbahn übertragen."

Nicht am Start sind einige Freiwasser-Asse wie Florian Wellbrock, Oliver Klemet und Lea Boy, die parallel beim Europacup auf Ibiza antreten. Dennoch ist alles angerichtet für vier Tage hochklassigen Schwimmsport - mit engen Duellen, vielen Topstars in Form und der Aussicht auf ein echtes Spektakel in Berlin.