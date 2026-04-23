Deutsche Meisterschaften Schwimmen: Gold für Märtens und Gose

Lukas Märtens hat bei der Schwimm-DM in Berlin über 400 Meter Freistil den Titel geholt. Auch Isabel Gose und Angelina Köhler sicherten sich Gold.

Die Final-Entscheidungen am ersten Tag der Schwimm-DM in Berlin im Livestream. Kommentar: Volker Grube 23.04.2026 | 77:58 min

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens hat im EM-Jahr erneut seine Topform unterstrichen. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin sicherte sich der 24-Jährige auf seiner Weltrekordstrecke 400 m Freistil in 3:41,76 Minuten am Donnerstag den Titel und blieb dabei nur knapp über der Weltjahresbestleistung des Chinesen Zhang Zhanshuo (3:41,55).

Gose kratzt in Berlin am deutschen Rekord

Isabel Gose schwamm auf der gleichen Strecke bei den Frauen zu Gold. Die 23 Jahre alte Magdeburgerin schlug in 4:02,92 Minuten an und kratzte dabei an ihrem deutschen Rekord (4:02,14).

Angelina Köhler (Berlin) gewann in 56,35 Sekunden über die 100 m Schmetterling und über die 50 m Freistil in 24,81 Sekunden.

EM-Tickets für Gose und Köhler

Bei der DM geht es neben Titeln auch um die letzten Tickets für die Europameisterschaften in Paris (31. Juli bis 16. August), als Weltmeister ist Märtens auf den 400 m aber bereits gesetzt.

Bei der deutschen Meisterschaft im Schwimmen sind mehrere Stars am Start. Doch es geht um viel mehr als um die deutschen Meistertitel. 19.04.2026 | 0:53 min

In Berlin startet der Magdeburger am Freitag noch über die 800 m, auch hier kann er durch WM-Bronze schon für die europäischen Titelkämpfe planen.

Die Norm über die 200 m Rücken hatte er in der Vorwoche mit deutschem Rekord (1:55,85 Minuten) ebenfalls schon unterboten. Auch Gose (400 m Freistil) hatte im Vorfeld die vorgegebene Zeit erfüllt. Gleiches gilt für Köhler über die 100 m Schmetterling, in Berlin schaffte sie dies auch über die 50 m Freistil.

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Quelle: sid