Tennis: Serena Williams feiert Sieg bei Comeback

1.376 Tage nach ihrem bislang letzten Match hat Tennis-Star Serena Williams ein erfolgreiches Comeback gefeiert. In London gewann sie ihr Auftakt-Doppel.

Serena Williams (r.) mit ihrer Doppel-Partnerin Victoria Mboko. Quelle: dpa

Serena Williams hat sich bei ihrem viel beachteten Comeback auf der Tennis-Tour zurückgemeldet. An der Seite der jungen Kanadierin Victoria Mboko bestritt die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA im Londoner Queen's Club ihr Auftakt-Doppel - und zeigte auf Anhieb, dass sie das Siegen rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt nicht verlernt hat.

Mit 7:6 (7:2), 6:2 bezwang das Duo die an Position drei gesetzte Paarung Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland). Im Viertelfinale wartet nun ein Duell mit der erfahrenen Deutschen Laura Siegemund und ihrer kanadischen Partnerin Leylah Fernandez.

Sensation: Vier Jahre nach ihrem Karriereende kehrt Serena Williams zurück. Die 44-Jährige spielt ab nächster Woche bei einem Turnier in London und vielleicht in Berlin. 02.06.2026 | 0:32 min

"Ich hatte nicht Besseres zu tun. Ich war es leid, zu Hause rumzusitzen", scherzte die 44 Jahre alte Williams über den Grund für ihr Comeback. Es habe sehr viel Spaß gemacht, mit der 25 Jahre jüngeren Mboko anzutreten. "Es hat sich so natürlich angefühlt, mit Vicky zu spielen." Williams hatte für die Teilnahme vom Londoner Turnier eine Wildcard erhalten.

Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen des Sports anzutreten. „ Serena Williams

Williams will auch in Berlin aufschlagen

Williams plant auch, in der kommenden Woche beim WTA-Turnier in Berlin aufzuschlagen, ebenfalls im Doppel. Beide Turniere dienen als Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker von Wimbledon Ende Juni. Dort triumphierte Williams in ihrer Karriere im Einzel siebenmal. Ein erneuter Start bei dem Grand-Slam-Turnier scheint denkar. Eine Rückkehr auf den Court im Einzel ließ der US-Star bislang offen.

Die 44-Jährige hatte sich bei den US Open 2022 von der großen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind. 319 Wochen führte die Williams die Weltrangliste an und gewann insgesamt 73 Titel auf der WTA-Tour. Ihre Schwester Venus ist sporadisch noch auf der Tennis-Tour aktiv.

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Quelle: dpa, SID