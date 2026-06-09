Er war der erfolgreichste Nationaltrainer Englands, doch verehrt wurde Gareth Southgate nie wirklich. Seine Amtszeit bietet aber genug Stoff für eine Verfilmung.

Eine BBC-Miniserie zeigt, wie Gareth Southgate (Joseph Fiennes) die englische Nationalmannschaft aus ihrem Formtief führen soll. Quelle: ZDF/Left Bank TV

Bei der in wenigen Tagen beginnenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada zählt die englische Nationalmannschaft traditionell zu den Mitfavoriten auf den Titelgewinn. Nicht selten in der Vergangenheit waren sich Experten einig, dass die "Three Lions" das Potenzial besitzen, endlich den ersten Titel seit der Heim-WM 1966 zu gewinnen.

Allein gerecht werden konnten Englands Auswahlen den Erwartungen im eigenen Land nie. Das regelmäßige Scheitern konnte nicht Turnier für Turnier auf die schlechtere fußballerische Qualität gegenüber anderen Topnationen zurückzuführen sein, dachte sich Gareth Southgate, als er die Nationalelf nach der EM 2016 übernahm.

Southgates sanfte Revolution - ohne Krönung

England hatte sich gerade mit dem Achtelfinal-Aus gegen Island bis auf die Knochen blamiert, das Mutterland des Fußballs lag mal wieder am Boden. Aufrichten sollte es nun einer, der selbst ein persönliches Trauma mit dem Nationalteam erlebt hatte. 1996 verschoss Southgate im Halbfinale der Heim-EM gegen Deutschland seinen Elfmeter, England schied aus.

Von den eigenen Leiden und denen einer ganzen Fußball-Nation handelt die Ende Mai erschienene fiktionale BBC-Miniserie "Dear England", die am 9. Juni auf ZDFneo (20:15 Uhr) und im Streamingportal des ZDF zu sehen ist.

"Dear England": Vom Theaterstück auf den Bildschirm

Das Thema entstand zunächst als Theaterstück von James Graham, bevor es nun von den Regisseuren Rupert Goold (Folge 1) und Paul Whittington (Folgen 2-4) für das Fernsehen adaptiert wurde. Heraus kam eine Miniserie, die auf wahren Begebenheiten und zahlreichen Interviews beruht.

Joseph Fiennes, der Southgate verkörpert und diesem verblüffend ähnlich sieht, fasst zusammen: "In 'Dear England' bekommen wir zwei großartige Handlungsstränge: Zum einen Gareths persönliche Dämonen, die mit dem Verlust eines großen Turniers verbunden sind, und zum anderen das größere, fast epische Bild einer sanften Erneuerung innerhalb Englands."

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Parallelen zu Jürgen Klinsmanns DFB-Zeit

Die vierteilige Serie zeichnet den Weg der Veränderung nach, den Southgate beschritt. Er setzte neue Reize, ließ das Team etwa mit den Royal Marines und der Marineinfanterie der britischen Royal Navy trainieren - das hatte es noch nie gegeben.

Sein revolutionärer Weg ist dabei vergleichbar mit dem von Jürgen Klinsmann in seiner Zeit als DFB-Teamchef. Auch Southgate hatte mit ähnlich großem medialen Gegenwind zu kämpfen.

Als Southgate kurz vor der Entlassung stand

Im Vergleich zu Klinsmann hielt sich Southgate deutlich länger im Amt - insgesamt acht Jahre - stand aber nach einem 0:4 in der Nations League gegen Ungarn in Wolverhampton im Juni 2022 kurz vor dem Rauswurf.

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Ausgerechnet Englands Frauen machen in jenem Sommer vor, wie man Titel gewinnt. Sie siegen bei der Heim-EM, die Southgate im Jahr zuvor auf so dramatische Weise verpasst hatte. Nicht wenige gaben ihm wegen der Auswahl von jungen und wenig eingesetzten Elfmeterschützen eine Mitschuld am erneuten Scheitern.

Was folgt, sind rassistische Beleidigungen der betreffenden Spieler auf Social Media. Ein Skandal, der ebenfalls Bestandteil der Miniserie ist, die zwischen fiktionalen Elementen und realen Aufnahmen jener Zeit hin- und herwechselt.

Southgate ist Englands erfolgreichster Trainer

Obwohl es auch Southgate nicht gelang, den Titelfluch zu brechen: Statistisch geht er als erfolgreichster Nationaltrainer Englands in die Geschichte ein. Platz vier bei der WM 2018, Viertelfinale 2022. Dazu 2021 und 2024 gleich zwei EM-Endspiele, die England zuvor noch nie erreicht hatte.

Die WM 2026 ist nun das erste Turnier der Post-Southgate-Ära. Nachfolger Thomas Tuchel soll auf Southgates Arbeit aufbauen - und endlich den letzten Schritt zum Titel gehen, der Erneuerer Southgate noch verwehrt blieb.

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