Köhler, Märtens und Co.: Schwimm-DM: Das bringt der Donnerstag

Der erste Tag startet direkt mit einem Kracher: Olympiasieger Lukas Märtens startet über die 400 Meter Freistil, seine Weltrekordstrecke. Was der Donnerstag sonst zu bieten hat.

Bei der deutschen Meisterschaft im Schwimmen sind mehrere Stars am Start. Doch es geht um viel mehr als um die deutschen Meistertitel. 19.04.2026 | 0:53 min

Zwischen dem 23. und 24. März werden bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin 111 Medaillen vergeben. Die nationalen Titelkämpfe sind zudem die letzte Chancen für die DSV-Athleten sich für die Europameisterschaften in Paris im August zu qualifizieren.

Die Highlights am Donnerstag

Wann immer Angelina Köhler über 100 Meter Schmetterling in Deutschland startet, schwimmt sie in ihrer eigenen Liga. Vermutlich so auch am Donnerstag, wo die einstige Weltmeisterin den Wettkampftag in ihrer Wahl-Heimat Berlin eröffnen wird.

Nach zahlreichen Anläufen hat es für Sven Schwarz geklappt mit der ersten WM-Medaille. Über 1.500 m Freistil will er erneut angreifen. 31.07.2025 | 1:04 min

Ebenfalls spannend werden die Ergebnisse über die 100 Meter Rücken sein. Nach der Qualifikation des Berliners Vincent Passek vergangene Woche beim Swim Open, liegt der Fokus nun auf den noch Jüngeren, wie den noch nicht qualifizierten Youngsters Lise Seidel (Chemnitz) und Mitja Bauer (Leipzig), die in ihren Vorleistungen nur wenige Zehntel hinter der Qualifikationsnorm für Paris blieben.

Lukas Märtens schwimmt seine Weltrekordstrecke

Qualifizieren muss sich über die 400 Meter Lagen auch noch der Deutsche Rekordhalter Cedric Büssing. Bei Olympia in Paris schwamm er einst ins Finale, um im Centre Aquatique Olympique wieder anzutreten, muss er zunächst am Donnerstag in Berlin eine Zeit von 4:15,60 liefern. Für Büssing eigentlich eine machbare Zeit: Sein Deutscher Rekord liegt fast vier Sekunden schneller.

Das Highlight des Tages ist aber gleichzeitig der Abschluss des Tages: Olympiasieger Lukas Märtens wird über die 400 Meter Freistil antreten, seiner Weltrekordstrecke. Konkurrenz bekommt er dabei unter anderem vom Vizeweltmeister Sven Schwarz.

Lukas Märtens reiste im vergangenen Jahr mit hohen Erwartungen zur Schwimm-WM. Über 400 Meter Freistil hat er Olympia-Gold gewonnen und den Weltrekord von Paul Biedermann gebrochen. Die WM-Medaille fehlte ihm damals noch. 25.07.2025 | 1:32 min

Doch Märtens' Vorleistungen zeigen: Er ist gut drauf. Vergangene Woche in Bergen unterbot er so fast nebenbei den 14 Jahre alten Deutschen Rekord von Jan-Philip Glania über 200 Meter Rücken. Nun startet er in Berlin über seine Paradedisziplin 400 Meter Freistil, für die sich der beherzte Wettkämpfer einiges vornehmen wird.

Die A-Finals am Donnerstag

Das ZDF überträgt folgende Entscheidungen ab 17:50 Uhr im Livestream:

100 Meter Schmetterling Frauen und Männer

100 Meter Rücken Frauen und Männer

400 Meter Lagen Frauen und Männer

50 Meter Freistil Frauen und Männer

400 Meter Freistil Frauen und Männer

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