DFB-Pokal gegen Bayern: Darauf kommt es für Leverkusen an

Als ein so klarer Außenseiter ist Leverkusen schon lange nicht mehr in ein Spiel gegen die Bayern gegangen. Im DFB-Pokal-Halbfinale will Bayer trotzdem eine Überraschung schaffen.

Überraschung gegen FCB? Für Bayer kommt es auf drei Dinge an

Haufenweise Chancen, und trotzdem verloren: Auch Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen) weiß, dass die Werkself kaltschnäuziger werden muss. Quelle: Imago / DeFodi Images / Oliver Kälke

Zwei Jahre nach der Double-Saison, in der man den FC Bayern in beiden nationalen Wettbewerben in die Schranken wies, haben sich die Vorzeichen von Bayer Leverkusen deutlich geändert. Die Münchner spielen europaweit derzeit nahezu jedes Team in Grund und Boden und haben gerade vier Spieltage vor Schluss eine nie gefährdete Meisterschaft eingefahren - während Bayer nach der Niederlage am Wochenende gegen Augsburg eine Saison droht, in der der Einzug in die Champions League mehr als auf der Kippe steht.

Kommt das Halbfinale im DFB-Pokal am Mittwoch, 20:45 Uhr (ab 20:15 Uhr live im ZDF), für die Werkself aus Leverkusen also gerade zur Unzeit? Oder kann es sogar eine Chance sein, in einem Spiel die Saison auf den Kopf zu stellen und mit einem Einzug ins Finale ein Stück weit zu retten? Der Pokal sei unabhängig vom Gesamtkontext der Saison immer "eine riesige Chance", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Dienstag im ZDF.

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Die Vorfreude sei deshalb trotz des letzten Rückschlags "riesig". Unbestritten ist, dass ein Sieg gegen die derzeit wohl beste Mannschaft Europas jedoch eine größere Überraschung wäre. Man habe den Bayern in den letzten Jahren vor heimischem Publikum aber immer "einen spannenden Fight abgeliefert", so Rolfes im ZDF. Auf diese Punkte kommt es für Leverkusen gegen die Bayern an:

Leverkusen hat mit geschlossener Defensive Top-Teams vor Probleme gestellt

Auch wenn die Saison bisher eine ziemliche Achterbahnfahrt darstellt: Dass Leverkusen gegen europäische Spitzenteams bestehen kann, hat das Team von Trainer Kasper Hjulmand in dieser Saison schon mehr als einmal bewiesen. Siege bei Manchester City und ein dominanter Auftritt im Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen Arsenal haben gezeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft schlummern kann, wenn sie es vollständig abruft.

Aber ob die Leverkusener wie in diesen Spielen im Verbund so klar und geschlossen ihre Verteidigungslinie halten und dem Gegner kaum Lücken in der Abwehr anbieten, war in dieser Saison von außen betrachtet eher dem Zufall überlassen. Weltklasse-Spieler wie Harry Kane, Michael Olise oder Luiz Diaz werden Löcher in der Defensive eiskalt bestrafen.

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Man müsse alles, was man im Verlauf der Saison gelernt habe, auf den Platz bringen, betonte Bayer-Coach Hjulmand vor dem Spiel. Dann sei es auch schwierig, gegen sein Team zu spielen. Gelingt Bayer gegen die Münchner diese lückenlose Disziplin in allen Mannschaftsteilen, kann das auch die Bayern vor Probleme stellen.

Bayer braucht mehr Klarheit und Kaltschnäuzigkeit

35 Abschlüsse und trotzdem ein Spiel verloren: Gegen Augsburg stellte Bayer am Wochenende einen Negativ-Rekord in der Bundesliga auf.

Gegen Bayern wäre allein ein Drittel der Abschlüsse ein guter Wert, jedoch kann sich Leverkusen gegen diese Münchner eine ähnlich fahrlässige Chancenverwertung nicht erlauben. Es braucht Klarheit und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Man sehe natürlich Möglichkeiten, aber dabei müsse man "sehr, sehr aggressiv und scharf sein", forderte Hjulmand von seinem Team.

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Bayern müssen patzen

Es sollte unbestritten sein, dass die Bayern nicht ihren allerbesten Tag erwischen dürfen, wenn Leverkusen eine realistische Chance haben will. Und kleinere individuelle Patzer und Ungenauigkeiten in der Rückwärtsbewegung sind in den letzten Spielen nicht wegzudiskutieren.

Etwa beim spektakulären 4:3 gegen Real Madrid, als man drei Gegentore kassierte und Torhüter Manuel Neuer patzte. Und auch bei zwei der drei letzten Bundesligaspiele gegen Freiburg und Stuttgart gab es jeweils zwei Gegentreffer. Unverwundbar sind die Bayern in der Defensive also nicht. Das Problem nur: All diese Spiele wurden am Ende von den Münchnern noch gewonnen. Und: Vor allem mit dem DFB-Pokal haben die Münchner noch eine Rechnung offen. Seit 2020 haben sie den Titel nicht mehr geholt - damals im Finale gegen Bayer Leverkusen.

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Leverkusen will bei den Strohhalmen zupacken

So ist der Weg zur Überraschung nicht unmöglich, die mutmachenden Gründe aber eher kleine Strohhalme, an die sich unterm Bayer-Kreuz geklammert wird. Doch der Pokal hat schon oft genug bewiesen: Packt man bei diesen Strohhalmen nur fest genug zu, ist alles möglich.