Schwimm-DM: Elendt siegt souverän, Imoudu mit Rekord

Anna Elendt hat bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin ihren zweiten Titel geholt. Für einen deutschen Rekord sorgte Melvin Imoudu über 50 m Brust.

Anna Elendt in Aktion (Archivbild) Quelle: IMAGO / Laci Perenyi

Weltmeisterin Anna Elendt hat bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin souverän zum zweiten Mal gewonnen. Die 24-Jährige war über 50 m Brust in 30,54 Sekunden wie erwartet nicht zu schlagen, Lena Ludwig kam in 31,45 Sekunden auf Rang zwei. Die EM-Norm (31,00) hatte Elendt schon im Vorlauf geschafft.

Die Final-Entscheidungen am dritten Tag der Schwimm-DM in Berlin im Re-live. Kommentar: Volker Grube 25.04.2026 | 71:36 min

"Viele Sachen haben noch nicht ganz gepasst, aber der 50er ist so schnell vorbei", sagte Elendt, die am Freitag bereits über die doppelte Distanz gewonnen hatte.

Imoudu unterbietet alte Bestmarke um fünf Hundertstel

Nach ihren Erfolgen will sich die Frankfurterin, die in den USA lebt und trainiert, erstmal etwas gönnen:

Gestern habe ich erstmal einen Burger gegessen. Morgen gehe ich dann vielleicht shoppen. „ Anna Elendt

Für einen deutschen Rekord sorgte Melvin Imoudu, der über 50 m Brust in 26,57 Sekunden seine eigene, zwei Jahre alte Bestmarke um fünf Hundertstel unterbot:

Ich hatte mir das schon ausgemalt und alles daran gesetzt, dass ich es auch schaffe. „ Melvin Imoudu

Den schon dritten Titel in Berlin gab es für Isabel Gose. Die 23-Jährige aus Magdeburg gewann über 200 m Freistil in 1:57,69 vor Nicole Maier (1:57,85). Gleich fünf Starterinnen blieben im Finale unter der EM-Norm, für die Titelkämpfe in Paris (31. Juli bis 16. August) gibt es pro Strecke aber nur vier Startplätze.

Gose hatte zuvor schon über 400 und 1500 m Freistil triumphiert. "Ich bin ein bisschen stolz", sagte sie.

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Quelle: sid