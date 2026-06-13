Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Die US-Boys feiern ihre erste Tor-Party, im Topspiel trifft Brasilien auf Marokko - und eine spektakuläre Rettungstat sorgt für Staunen. Die WM-Highlights im Überblick.

Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026 Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

was war das bitte für ein WM-Start in Kanada und den USA? Michael Bublé sorgt für Gänsehaut im Stadion, Alphonso Davies muss verletzt zusehen - und ausgerechnet ein Joker bringt die Kanadier in der Nachspielzeit komplett zum Beben. Und während man noch denkt, das war schon genug Show, taucht plötzlich auch noch Katy Perry und ein mögliches US-Sommermärchen auf...

Das und alle Infos aus der WM-Nacht hier in unserem sportstudio WM-Update:

Kanada hat sich zum Auftakt der WM einen Punkt erkämpft. Gegen Bosnien-Herzegowina traf Cyle Larin spät zum verdienten Ausgleich des Co-Gastgebers. 12.06.2026 | 6:43 min

Das ist in der Nacht noch passiert

Die USA starten ihr Heimturnier in Los Angeles direkt mit einem Statement-Sieg gegen Paraguay. Unter Trainer Mauricio Pochettino wirkt das Team von Beginn an hellwach, spielfreudig und ein bisschen so, als hätte es den Heimvorteil gleich komplett eingelöst. Am Ende bleibt eher das Gefühl, dass der Sieg sogar noch schmeichelhaft knapp ausgefallen ist.

Dank furioser erster Halbzeit: Co-Gastgeber USA ist zum Start der Heim-WM gegen Paraguay ein fulminanter Auftaktsieg gelungen. Paraguay zeigte sich vor der Pause defensiv völlig überfordert. 13.06.2026 | 8:00 min

Schlagzeilen

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Diese Spiele stehen an

Die Schweiz geht als klarer Favorit ins erste Spiel gegen Katar. Während Katar bei der Heim-WM 2022 alle Gruppenspiele verlor, überzeugte die Schweiz zuletzt mit K.o.-Runden-Teilnahmen bei WM 2022 und EM 2024. Mit Gregor Kobel, Nico Elvedi und Granit Xhaka verfügt das Team über die deutlich höhere Qualität im Kader.

Im Topspiel der Nacht will Marokko um Achraf Hakimi Brasilien ärgern und an das starke WM-Turnier 2022 mit dem Halbfinale anknüpfen. Allerdings fehlen mit Nayef Aguerd und Abde Ezzalzouli zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt. Brasilien mit Vinicius Junior, Raphina und Trainer Carlo Ancelotti will zurück zur alten Stärke – der letzte WM-Titel liegt 24 Jahre zurück.

Und Deutschland?

Die DFB-Elf startet am morgigen Sonntag (19.00 Uhr, TV: ARD) gegen den WM-Neuling Curaçao aus der Karibik ins Turnier. Deutschlands Nummer eins Manuel Neuer wird nach überstandener Wadenverhärtung im Tor stehen.

Hingucker der Nacht

Diese Rettungstat musst Du gesehen haben. Im WM-Auftakt gegen Gastgeber Kanada verhindert der Bosnier Sead Kolasinac mit einer spektakulären Aktion den sicheren Ausgleich, als er den Ball aus kürzester Distanz an die eigene Latte befördert. Zwar erzielt Kanada später noch das 1:1, doch Kolasinacs Einsatz rettet seinem Team letztlich einen wichtigen Punkt.

Spektakuläre Rettung im Auftaktspiel der Gruppe B: Bosniens Sead Kolasinac verhindert aus kürzester Distanz ein Eigentor im Spiel gegen Kanada, der Ball prallt dabei an die Latte. 13.06.2026 | 0:14 min

Spruch des Tages

Wenn wir Tore brauchen, muss ich Tore machen. Tore machen ist mein Job. „ Deutscher Nationalspieler Deniz Undav

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF