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Fußball-WM 2026: Bosnien-Verteidiger Kolasinac mit Rettungstat

Lattentreffer statt Gegentor:Bosnien-Verteidiger Kolasinac mit artistischer Rettungstat

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Spektakuläre Rettung im Auftaktspiel der Gruppe B: Bosniens Sead Kolasinac verhindert aus kürzester Distanz ein Eigentor im Spiel gegen Kanada, der Ball prallt dabei an die Latte.

Mexiko
13.06.2026 | 0:14 min
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
 
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