Fußball-WM 2026: Bosnien-Verteidiger Kolasinac mit Rettungstat

Lattentreffer statt Gegentor:Bosnien-Verteidiger Kolasinac mit artistischer Rettungstat
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Spektakuläre Rettung im Auftaktspiel der Gruppe B: Bosniens Sead Kolasinac verhindert aus kürzester Distanz ein Eigentor im Spiel gegen Kanada, der Ball prallt dabei an die Latte.
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