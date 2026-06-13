Fußball-WM 2026: Bosnien-Verteidiger Kolasinac mit Rettungstat

Lattentreffer statt Gegentor : Bosnien-Verteidiger Kolasinac mit artistischer Rettungstat

13.06.2026 | 03:42 |

Spektakuläre Rettung im Auftaktspiel der Gruppe B: Bosniens Sead Kolasinac verhindert aus kürzester Distanz ein Eigentor im Spiel gegen Kanada, der Ball prallt dabei an die Latte.