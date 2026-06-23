Badeunfälle: Drei Tote bei bei Biblis, ein Toter in Heddersheim

Drei bei Biblis vermisste Männer sind tot aus dem Rhein geborgen worden. Einsatzkräfte fanden sie mehrere Kilometer entfernt. Auch in Heddesheim gab es einen tödlichen Badeunfall.

Drei Badetote bei Biblis, ein Toter an Badesee in Heddesheim

In Heddesheim bei Mannheim wurde ein 74-jähriger Mann tot aus dem Wasser geborgen. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten die Person gesucht, die bereits als vermisst gemeldet worden war. 23.06.2026 | 0:56 min

Seit Samstag wurden sie vermisst, nun wurden drei im Rhein bei Biblis (Hessen) untergegangene Menschen tot geborgen. Am Montagvormittag seien die Leichen der drei Männer im Alter von 23, 27 und 50 Jahren mehrere Kilometer entfernt bei Trebur, Biebesheim und Gernsheim gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

"Ermittlungen ergaben, dass es sich um die zuvor als vermisst gemeldeten Männer handelt", hieß es. Hinweise auf Fremdverschulden liegen demnach nicht vor.

Drei Männer in Biblis als vermisst gemeldet

Am Samstagabend hatte nach Polizeiangaben zunächst die Familie eines 50-Jährigen ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Er sei rund zweieinhalb Stunden zuvor in den Rhein bei Biblis im hessischen Landkreis Bergstraße schwimmen gegangen, aber nicht wie sonst nach etwa einer Stunde zurückgekehrt. Daraufhin suchte die Polizei unter anderem per Boot und Hubschrauber den Rhein ab, konnte den Mann aber nicht entdecken.

Noch während die Beamten im Einsatz waren, machten Passanten sie vom Ufer aus auf einen weiteren Unglücksfall aufmerksam. Dabei waren zwei 23- und 27-jährige Nichtschwimmer auf Höhe der sogenannten Nato-Rampe im Rhein untergegangen.

Der Sommer ist da und die heißen Temperaturen locken an den Badesee. Doch es ist Vorsicht geboten. Worauf muss man also achten? 19.06.2026 | 3:06 min

Hinzugerufene Retter der Feuerwehr, der Rettungsdienste und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) machten sich auf die Suche, konnten die beiden Männer in der Umgebung von Biblis aber nicht finden. Notfallseelsorger betreuten Zeugen des Unglücks.

Rhein für Schwimmer gefährlich

Der Rhein zählt wegen seiner tückischen Strömungsverhältnisse zu den gefährlichsten Flüssen Deutschlands. Obwohl die Wasseroberfläche oft ruhig wirkt, fließt er mit einer enormen Geschwindigkeit, die selbst geübte Schwimmer schnell überfordern kann. Hinzu kommen unsichtbare Unterströmungen und Wirbel, die Menschen unter Wasser ziehen können. Ein weiteres, oft unterschätztes Risiko geht vom dichten Schiffsverkehr aus.

Tödlicher Badeunfall in Heddesheim

Auch im baden-württembergischen Heddesheim, unweit des Rheins, wurde ein vermisster Schwimmer tot aus einem Badesee geborgen.

Rettungskräfte hatten den See mit Unterstützung von Tauchern abgesucht, nachdem eine hilflose Person im Wasser gemeldet worden war, wie die Polizei mitteilte. Der 74-Jährige wurde schließlich leblos unter Wasser gefunden, ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

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Quelle: dpa