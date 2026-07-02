Spanien hat das Spiel kontrolliert und sich verdient den Einzug in das Achtelfinale gesichert. Damit endete die WM-Reise der Österreicher.

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Die spanische Nationalmannschaft ist durch Tore von Mikel Oyarzabal und Pedro Porro verdient in das WM-Achtelfinale eingezogen. Dort treffen die Spanier auf Portugal oder Kroatien (Montag, 06. Juli um 21.00 Uhr live im ZDF). Gegen Österreich gelang der Mannschaft von Luis de la Fuente der erste Sieg in einem K.o.-Spiel bei Weltmeisterschaften seit dem Finale 2010.

Österreich beginnt mutig

Wie von Trainer Ralf Rangnick im Vorfeld angekündigt, lief Österreich die Spanier ab der ersten Minute hoch an und verschanzte sich nicht wie die vorherigen Gegner Spaniens vor dem eigenen Sechzehner. Dadurch boten sich den spanischen Offensivkünstlern um Lamine Yamal allerdings auch von Beginn an viele Räume.

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Die erste Torchance des Spiels gehörte der Mannschaft von Luis de la Fuente. Nach einer Hereingabe von rechts schloss Dani Olmo direkt ab, den Ball blockte allerdings sein eigener Mitspieler Mikel Oyarzabal ab (8.).

Spanien wird zwingender

Im Anschluss beruhigte sich die Partie, die Spanier hatten zwar die Kontrolle über das Spiel, zwingende Abschlüsse blieben aber aus. Dann war es aber erneut Olmo, der Gefahr vor dem Tor von Alexander Schlager ausstrahlte. Der Offensivakteur nahm den Ball elegant in einer Drehung mit. Bevor er abschließen konnte, klärte Stefan Posch den Ball ins Toraus (29.).

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Die daraus resultierende Ecke führte zum vermeintlichen 1:0 der Spanier durch einen Kopfball von Marc Cucurella (30.). Da Cubarsi den österreichischen Torwart im Fünfmeterraum behinderte, wurde das Tor jedoch nicht gegeben. Die Szene erinnerte an das Foul von Waldemar Anton vor dem aberkannten Treffer Tahs beim WM-Aus Deutschlands gegen Paraguay.

Oyarzabal bringt die Spanier in Führung

In der 33. Minute scheiterte Oyarzabal nach einem guten Abschluss aus halblinker Position noch an Schlager, drei Minuten später brachte er "La Furia Roja" in Führung. Cucurella spielte den Ball von links flach auf Höhe des Elfmeterpunkts, wo der Stürmer den Ball mit dem ersten Kontakt platziert im rechten unteren Toreck unterbrachte.

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Doppelchance für Spanien vor der Pause

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Alex Baena einen Freistoß aus halblinker Position und rund 23 Metern Entfernung an den Querbalken. Schlager war mit den Fingerspitzen noch dran. Nach einem missglückten Klärungsversuch landete der Ball direkt im Anschluss bei Lamine Yamal, dessen Abschluss aus rund fünf Metern der österreichische Torwart wieder entschärfen konnte (45.+2).

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Österreich wechselt offensiv

Zum Beginn der zweiten Hälfte war das Spiel ereignisarm. In der 60. Minute wechselte Rangnick die beiden Stürmer Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic ein. Kalajdzic, der mit seinem Tor in letzter Sekunde beim 3:3 gegen Algerien die ganze Alpenrepublik zum Ausrasten gebracht hatte, bot sich kurz nach seiner Einwechslung die erste Kopfballchance (61.).

Porro erhöht für Spanien

Nach einem Zuspiel von Cucurella auf der linken Seite flankte Baena den Ball auf Pedro Porro. Aus rund fünf Metern Entfernung erzielte der 1,76 Meter groß gewachsene Rechtsverteidiger per Kopf das Tor zum 2:0 für Spanien (66.).

Danach verwaltete die Mannschaft von Luis de la Fuente die Partie, ehe Lamine Yamal in der 85. Minute aus rund acht Metern Entfernung beinahe das 3:0 erzielte. David Alaba rettete den Ball auf der Linie.

Oyarzabal schnürt den Doppelpack

Cucurella hatte kurz vor Spielende auf der linken Seite viel Raum und spielte den Ball ins Zentrum, wo Oyarzabal per Direktabnahme das 3:0 für Spanien erzielte (89.). Für den Linksverteidiger war es die zweite Vorlage in der Partie, für den Stürmer der zweite Treffer.

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