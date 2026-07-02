21′ Rechts an der Seitenlinie vernascht Yamal mit einem feinen Tunnel Laimer. Weil Sabitzer aber entscheidend stört, kann Laimer zurückeilen und den Spanier doch noch vom Ball trennen.

19′ Auf der Gegenseite sucht Porro mit einer langgezogenen Flanke aus dem rechten Halbraum am zweiten Pfosten Olmo. Alexander Schlager fängt die Murmel sicher ab.

18′ Die erste gute Gelegenheit für die Österreicher! Sabitzer gibt vom linken Sechzehnereck mit Schnitt zum Tor nach innen. Gregoritsch steigt höher als Cubarsí, aber nicht hoch genug. Er unterläuft den Ball, es gibt Abstoß.

17′ Nun nimmt sich die Partie aber eine erste Auszeit. Die Rangnick-Elf generiert vermehrt Ballbesitz, während die Iberer lauern.

14′ Es geht durchaus munter zu Werke. Spanien wirkt etwas aggressiver, aber auch Österreich möchte mitspielen.

11′ Über rechts zieht Yamal an Laimer vorbei in den Strafraum. Im Duell mit dem Münchner geht der Barca-Star zu Boden und fordert Strafstoß. Den gibt es korrekterweise nicht.

8′ Olmo! Der Ex-Leipziger nimmt nach halbhoher Flanke von der rechten Außenbahn direkt ab. Sein Schuss wird gerade noch geblockt.

6′ ...der ruhende Ball mündet in einem österreichischen Konter. Das dauert aber zu lange, unmittelbare Gefahr entsteht nicht.

5′ Wieder verliert die ÖFB-Elf die Kugel in der eigenen Spielhälfte. Diesmal springt für die Furia Roja eine Ecke von der linken Seite heraus...

2′ Yamal meldet Spanien direkt an! Der Youngster erobert den Ball in der eigenen Hälfte, treibt ihn nach vorne und kombiniert sich per Doppelpass an die Sechzehnmeterraumkante. Am Ende stellt sein Linksschuss aus 14 Metern halblinker Position Alexander Schlager vor keine großen Probleme.

1′ Auf geht's.

1′ Spielbeginn

Geleitet wird das heute K.o.-Spiel von dem erfahrenen schwedischen Schiedsrichter Glenn Nyberg. An den Seitenlinien wird er von seinen schwedischen Assistenten unterstützt, während Dahane Beida aus Mauretanien als vierter Offizieller agiert. VAR ist Tomasz Kwiatkowski aus Polen, im assistiert der Schweizer Fedayi San.

Ein Blick auf den direkten Vergleich zeigt, dass Spanien in den historischen Duellen meist die Oberhand behielt. Besonders dominant präsentierten sich die Iberer in den vergangenen Jahrzehnten bei offiziellen Qualifikationsspielen. Dennoch gibt es auch legendäre Highlights in der Geschichte, wie den berühmten 2:1-Sieg der Österreicher bei der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien.

In dieser Begegnung gehen die Spanier aufgrund ihrer spielerischen Klasse und der makellosen Defensivbilanz als klarer Favorit ins Rennen. La Roja dürfte von der ersten Minute an versuchen, das Spiel im SoFi Stadium mit ihrem gewohnten, dominanten Ballbesitzfußball zu kontrollieren. Österreich hingegen will aller Wahrscheinlichkeit nach mit aggressivem Pressing den Rhythmus des Favoriten empfindlich stören.

Die österreichische Nationalmannschaft sicherte sich den Einzug in die K.o.-Runde als Zweiter der Gruppe J auf hochdramatische Art und Weise. Zum Auftakt feierte das Team von Ralf Rangnick einen soliden 3:1-Erfolg gegen Jordanien. Nach einer anschließenden 0:2-Niederlage gegen Argentinien stand die Auswahl im entscheidenden letzten Gruppenspiel unter großem Druck. Erst durch einen Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit zum 3:3-Endstand gegen Algerien machten die Österreicher das Weiterkommen perfekt.

Der amtierende Europameister Spanien zog nach einer souveränen Gruppenphase als Sieger der Gruppe H in das Sechzehntelfinale ein. Nach einem überraschenden torlosen Unentschieden zum Auftakt gegen Kap Verde fand die Mannschaft von Luis de la Fuente schnell in die Spur. Es folgte ein deutlicher 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien, ehe mit einem anschließenden 1:0-Sieg gegen Uruguay, insgesamt sieben Punkten und ohne ein einziges Gegentor der Gruppensieg eingetütet wurde.