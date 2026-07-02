Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Paraguay gegen Frankreich
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Spannung bei der WM 2026: Paraguay spielt gegen Frankreich in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 23:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 04.07., 23:00 Uhr
Philadelphia
Paraguay
PAR
-:-
Frankreich
FRA
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Partie des Achtelfinals, in dem viele Fans und Experten eigentlich den Kracher zwischen Deutschland und Frankreich erwartet hätten. Stattdessen ist die Equipe Tricolore klarer Favorit im Duell mit den Südamerikanern aus Paraguay!
Aufstellung
Aufstellung
12
Gill
4
Cáceres
13
Canale
15
Gómez
14
Cubas
6
Alonso
10
Almirón
16
Bobadilla
23
Galarza Fonda
19
Enciso
21
Ávalos
5
Koundé
16
Maignan
17
Saliba
4
Upamecano
8
Tchouaméni
3
Digne
14
Rabiot
7
Dembélé
12
Barcola
11
Olise
10
Mbappé
Ersatzbank
Trainer
Alfaro
Alfaro
Ersatzbank
Trainer
Deschamps
Deschamps
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 5
- Siege Paraguay
- 0
- Siege Frankreich
- 3
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 4 : 14
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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