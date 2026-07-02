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Sport
Fußball-WM

WM 2026 Achtelfinale im Liveticker: Paraguay gegen Frankreich

Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Paraguay gegen Frankreich

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Spannung bei der WM 2026: Paraguay spielt gegen Frankreich in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 23:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Sa, 04.07., 23:00 Uhr
Philadelphia
Paraguay
PAR
Paraguay
-:-
Frankreich
Frankreich
FRA

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Partie des Achtelfinals, in dem viele Fans und Experten eigentlich den Kracher zwischen Deutschland und Frankreich erwartet hätten. Stattdessen ist die Equipe Tricolore klarer Favorit im Duell mit den Südamerikanern aus Paraguay!

Aufstellung

Aufstellung

12
Gill
4
Cáceres
13
Canale
15
Gómez
14
Cubas
6
Alonso
10
Almirón
16
Bobadilla
23
Galarza Fonda
19
Enciso
21
Ávalos
5
Koundé
16
Maignan
17
Saliba
4
Upamecano
8
Tchouaméni
3
Digne
14
Rabiot
7
Dembélé
12
Barcola
11
Olise
10
Mbappé
Paraguay
Ersatzbank
Trainer
Alfaro
Frankreich
Ersatzbank
Trainer
Deschamps
Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    5
    Siege Paraguay
    0
    Siege Frankreich
    3
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    4 : 14
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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