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Fußball-WM

WM 2026 Achtelfinale im Liveticker: Mexiko gegen England

Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Mexiko gegen England

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Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt gegen England in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 06.07.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Mo, 06.07., 02:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Mexiko
MEX
Mexiko
-:-
England
England
ENG

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum WM-Achtelfinale zwischen Mexiko und England! Alle drei Gastgeber haben die Runde der letzten 16 Teams erreicht, nun geht es für El Tri allerdings gegen einen der Mitfavoriten auf den Titel.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    9
    Siege Mexiko
    2
    Siege England
    6
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    4 : 23
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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