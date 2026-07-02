Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Mexiko gegen England
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Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt gegen England in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 06.07.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 06.07., 02:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Mexiko
MEX
-:-
England
ENG
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum WM-Achtelfinale zwischen Mexiko und England! Alle drei Gastgeber haben die Runde der letzten 16 Teams erreicht, nun geht es für El Tri allerdings gegen einen der Mitfavoriten auf den Titel.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 9
- Siege Mexiko
- 2
- Siege England
- 6
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 4 : 23
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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