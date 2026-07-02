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Sport
Fußball-WM

WM 2026 Achtelfinale im Liveticker: Brasilien gegen Norwegen

Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Brasilien gegen Norwegen

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Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Norwegen in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 05.07.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
So, 05.07., 22:00 Uhr
New York City
Brasilien
BRA
Brasilien
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Duell zwischen Brasilien und Norwegen! Ab 22:00 Uhr MEZ rollt in dieser Partie in New Jersey der Ball.

Aufstellung

Aufstellung

1
Alisson Becker
13
Danilo
4
Marquinhos
3
Gabriel Magalhães
8
Bruno Guimarães
16
Douglas Santos
5
Casemiro
17
Fabinho
26
Rayan
9
Matheus Cunha
7
Vinícius Junior
1
Nyland
14
Aursnes
3
Ajer
17
Heggem
10
Ødegaard
5
Møller Wolfe
8
Berge
6
Berg
7
Sørloth
9
Haaland
20
Nusa
Brasilien
Ersatzbank
Trainer
Ancelotti
Norwegen
Ersatzbank
Trainer
Solbakken
Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    4
    Siege Brasilien
    0
    Siege Norwegen
    2
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    5 : 8
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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