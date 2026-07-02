Fußball-WM 2026 | Achtelfinale : Im Liveticker: Brasilien gegen Norwegen

02.07.2026 | 08:30 |

Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Norwegen in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 05.07.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.