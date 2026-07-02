Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Brasilien gegen Norwegen
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Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Norwegen in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 05.07.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 05.07., 22:00 Uhr
New York City
Brasilien
BRA
-:-
Norwegen
NOR
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Duell zwischen Brasilien und Norwegen! Ab 22:00 Uhr MEZ rollt in dieser Partie in New Jersey der Ball.
Aufstellung
Aufstellung
1
Alisson Becker
13
Danilo
4
Marquinhos
3
Gabriel Magalhães
8
Bruno Guimarães
16
Douglas Santos
5
Casemiro
17
Fabinho
26
Rayan
9
Matheus Cunha
7
Vinícius Junior
1
Nyland
14
Aursnes
3
Ajer
17
Heggem
10
Ødegaard
5
Møller Wolfe
8
Berge
6
Berg
7
Sørloth
9
Haaland
20
Nusa
Ersatzbank
Trainer
Ancelotti
Ancelotti
Ersatzbank
Trainer
Solbakken
Solbakken
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege Brasilien
- 0
- Siege Norwegen
- 2
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 5 : 8
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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