Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: USA gegen Belgien
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Spannung bei der WM 2026: USA spielt gegen Belgien in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 07.07., 02:00 Uhr
Seattle
USA
USA
-:-
Belgien
BEL
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 7
- Siege USA
- 1
- Siege Belgien
- 6
- Torverhältnis
- 8 : 15
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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