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Fußball-WM

WM 2026 Achtelfinale im Liveticker: USA gegen Belgien

Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: USA gegen Belgien

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Spannung bei der WM 2026: USA spielt gegen Belgien in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Di, 07.07., 02:00 Uhr
Seattle
USA
USA
USA
-:-
Belgien
Belgien
BEL

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    7
    Siege USA
    1
    Siege Belgien
    6
    Torverhältnis
    8 : 15
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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