Fußball-WM 2026 | Achtelfinale : Im Liveticker: USA gegen Belgien

02.07.2026 | 08:43 |

Spannung bei der WM 2026: USA spielt gegen Belgien in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.