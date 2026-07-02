Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Kanada gegen Marokko
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Spannung bei der WM 2026: Kanada spielt gegen Marokko in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 04.07., 19:00 Uhr
Houston
Kanada
CAN
-:-
Marokko
MAR
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Partie im Achtelfinale der WM 2026! Co-Gastgeber Kanada ist gegen den Afrikameister aus Marokko trotz des Heimvorteils sicher nur Außenseiter.
Aufstellung
Aufstellung
16
Crépeau
2
Johnston
13
Cornelius
15
Bombito
22
Laryea
17
Buchanan
25
Saliba
7
Eustáquio
11
Millar
10
David
12
Oluwaseyi
2
Hakimi
1
Bono
14
Diop
18
Riad
24
El Aynaoui
3
Mazraoui
10
Brahim Díaz
6
Bouaddi
8
Ounahi
23
El Khannouss
11
Saibari
Ersatzbank
Trainer
Marsch
Marsch
Ersatzbank
Trainer
Ouahbi
Ouahbi
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege Kanada
- 0
- Siege Marokko
- 3
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 4 : 10
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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