  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 Achtelfinale im Liveticker: Kanada gegen Marokko

Fußball-WM 2026 | Achtelfinale:Im Liveticker: Kanada gegen Marokko

|

Spannung bei der WM 2026: Kanada spielt gegen Marokko in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Sa, 04.07., 19:00 Uhr
Houston
Kanada
CAN
Kanada
-:-
Marokko
Marokko
MAR

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zur ersten Partie im Achtelfinale der WM 2026! Co-Gastgeber Kanada ist gegen den Afrikameister aus Marokko trotz des Heimvorteils sicher nur Außenseiter.

Aufstellung

Aufstellung

16
Crépeau
2
Johnston
13
Cornelius
15
Bombito
22
Laryea
17
Buchanan
25
Saliba
7
Eustáquio
11
Millar
10
David
12
Oluwaseyi
2
Hakimi
1
Bono
14
Diop
18
Riad
24
El Aynaoui
3
Mazraoui
10
Brahim Díaz
6
Bouaddi
8
Ounahi
23
El Khannouss
11
Saibari
Kanada
Ersatzbank
Trainer
Marsch
Marokko
Ersatzbank
Trainer
Ouahbi
Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    4
    Siege Kanada
    0
    Siege Marokko
    3
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    4 : 10
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus