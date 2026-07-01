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Koalitionsausschuss: Regierung will Reformpaket vorstellen

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Koalitionsausschuss im Kanzleramt:Regierung will Reformpaket vorstellen

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Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben um Reformen bei Steuern, Jobs, Rente, Gesundheit gerungen. Die Ergebnisse sollen vorgestellt werden - die Entwicklungen im Liveblog.

Über das Thema berichtet das ZDF in mehreren Sendungen, etwa am 01.07.2026 in den heute-Nachrichten ab 19 Uhr.
Wichtige Meldungen

Pressekonferenz am Donnerstagmorgen geplant

Die Parteivorsitzenden von SPD, CDU und CSU, Bärbel Bas, Lars Klingbeil, Friedrich Merz und Markus Söder, wollen morgen Früh über die Ergebnisse der Beratungen berichten. Eine Pressekonferenz ist für 9 Uhr angesetzt. 

Wichtige Meldung

Gespräche im Kanzleramt beendet

Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD haben ihre Gespräche im Kanzleramt beendet. Aus Regierungskreisen heißt es am späten Abend, im verhandelten Paket sei "alles drin". Das würde Steuern, Rente, Gesundheit und Pflege umfassen.

Wichtige Meldung

Steinmeier hofft auf Reformpaket, das "nach vorne weist"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat große Erwartungen an die laufenden Beratungen über den Reformkurs der schwarz-roten Koalition. Er hoffe, dass die heutige Koalitionsklausur "ein Reformpaket zustande bringt, was auch die Stimmung in der Bevölkerung wieder verändern wird, weil es endlich nach vorne weist und Lösungen präsentiert, die wir in der Tat dringend brauchen", sagt Steinmeier SWR Aktuell Baden-Württemberg. 

Der Bundespräsident sagt, wir sollten nicht ignorieren, "dass wir wirklich in einer veritablen Krise leben". Er betont aber auch: "Es gab schon schwere Krisen, und wir haben sie überstanden." Er wirbt deshalb für Zuversicht. Allerdings fügt er an, das verlange jetzt viel Arbeit und auch Bereitschaft zur Veränderung. 

Diese Entscheidungen wollen Union und SPD jetzt fällen

Diese Entscheidungen wollen Union und SPD jetzt fällen

Steuern, Rente, Gesundheit, Pflege: Union und SPD beraten in einer entscheidenden Sitzung im Kanzleramt über Reformpläne. Was die Koalition jetzt auf den Weg bringen könnte.

Zum Beitrag

Koalitionsspitze ringt um Reformpaket

Im Kanzleramt beraten die Spitzen der Bundesregierung über ein umfassendes Reformpaket. Die Erwartungen sind hoch und der Druck wächst, spürbare Ergebnisse zu liefern.

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Wichtige Meldung

Kanzler will voraussichtlich Donnerstag Reformpaket vorstellen

Der schwarz-rote Bundesregierung will voraussichtlich am morgigen Donnerstag die neuen Reformschritte öffentlich präsentieren. "Ich werde heute Abend nicht zu spät abschließen", sagte Merz vor dem Treffen des Koalitionsausschusses am Nachmittag. Es gebe noch eine Reihe von Punkten zu besprechen, man werde die Ergebnisse anderntags vorstellen. Er erwarte, "dass wir wirklich einen großen Sprung nach vorne machen in der Modernisierung unseres Landes".

ZDF-Korrespondentin: "Könnte zu einer Art Deal kommen"

Die Spitzen der Regierung beraten aktuell im Kanzleramt über ein weitreichendes Reformpaket. Diana Zimmermann und Frank Bethmann ordnen die Hintergründe ein.

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Wichtige Meldung

Kanzler: "Wird nicht den einen großen Big Bang" geben

Das Ringen um Reformen im Kanzleramt ist nach den Worten von Kanzler Friedrich Merz "ein Prozess" - der sei zwar gut vorbereitet, aber noch nicht abgeschlossen, so der Kanzler. Es werde "nicht den einen großen Big Bang" geben, weder am Mittwoch noch am Donnerstag. 

Industrie-Verband BDI fordert Entlastung für Unternehmen

Die Wirtschaftsverbände fordern vor dem Koalitionstreffe im Kanzleramt von der Regierung, "jetzt ein umfassendes Reformpaket für mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit" zu liefern. Die wirtschaftliche Lage sei zu ernst, um weiter Zeit zu verlieren, erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner. Sie forderte eine Entlastung für Unternehmen etwa durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags und mittels Bürokratieabbau.  

 

Steuerzahlerbund warnt vor Anhebung von Spitzen- und Reichensteuersatz

Der Bund der Steuerzahler hat davor gewarnt, den Spitzen- und Reichensteuersatz anzuheben - so wie es SPD-Finanzminister Klingbeil ins Spiel gebracht hatte. Verbandspräsident Reiner Holznagel betont in der "Bild"-Zeitung, es sei besser, "zunächst gar nichts zu tun", als zusätzliche Belastungen zu produzieren. Auch aus der Union waren zuvor Forderungen gekommen, die Steuerreform notfalls zu verschieben.

SPD-Parlamentsgeschäftsführer: Ergebnisse noch vor der Sommerpause

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiese geht im Ringen um Reformen fest von Ergebnissen vor der Sommerpause aus. "Das ist ja heute nicht der Beginn der Gespräche", sagte er in der ARD. SPD und Union seien sich einig, dass die Koalition vor der Sommerpause zu Ergebnissen kommen müsse.

Unionsfraktion warnt vor Klingbeil-Plänen für Einkommenssteuer

Schon vor dem Spitzentreffen hat Unions-Fraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger erneut Vorbehalte gegen die Pläne von Finanzminister Klingbeil für eine Einkommensteuerreform angemeldet. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ZDF und ARD warnte Bilger davor, bei der Gegenfinanzierung der geplanten Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen vor allem Steuererhöhungen an anderer Stelle ins Auge zu fassen. Nötig seien auch Einsparungen im Haushalt. Da gebe es noch erhebliches Potenzial. 

Koalitionsausschuss kommt am Nachmittag zusammen

Die Spitzen der schwarz-roten Bundesregierung kommen heute Nachmittag im Kanzleramt zu ihrem entscheidenden Koalitionsausschuss vor der Sommerpause zusammen. Dabei wollen die Koalitionäre eine Reihe von Reformen festzurren oder zumindest einen Zeitplan aufstellen - etwa bei der geplanten Einkommensteuerreform, der Flexibilisierung des Arbeitsmarkts und beim Bürokratieabbau. Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte ein "großes Paket" angekündigt. 

Angesichts der vielen Themen könnte das Treffen womöglich auch länger als nur einen Tag dauern. Geleitet wird das Treffen von Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. Zu den Teilnehmern zählen zudem die Parteichefs der SPD, Finanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas, CSU-Chef Markus Söder sowie die Spitzen der Regierungsfraktionen und weitere Partei- und Regierungsmitglieder.

Quelle: dpa, Reuters, AFP, AP
Über das Thema berichtet das ZDF in mehreren Sendungen, etwa am 01.07.2026 in den heute-Nachrichten ab 19 Uhr.
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