Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat große Erwartungen an die laufenden Beratungen über den Reformkurs der schwarz-roten Koalition. Er hoffe, dass die heutige Koalitionsklausur "ein Reformpaket zustande bringt, was auch die Stimmung in der Bevölkerung wieder verändern wird, weil es endlich nach vorne weist und Lösungen präsentiert, die wir in der Tat dringend brauchen", sagt Steinmeier SWR Aktuell Baden-Württemberg.

Der Bundespräsident sagt, wir sollten nicht ignorieren, "dass wir wirklich in einer veritablen Krise leben". Er betont aber auch: "Es gab schon schwere Krisen, und wir haben sie überstanden." Er wirbt deshalb für Zuversicht. Allerdings fügt er an, das verlange jetzt viel Arbeit und auch Bereitschaft zur Veränderung.