Nato-Manöver Steadfast Dart:Wie sich Deutschlands Rolle in der Nato wandelt
von Oliver Deuker
Es ist die größte Nato-Übung des Jahres: Bei Steadfast Dart werden Truppen aus Südeuropa an die Ostflanke verlegt. Welche Rolle spielt Deutschland und wie stellt sich Europa auf?
Wegen seiner geografischen Lage ist Deutschland zentrale Drehscheibe für Nato-Einheiten. Im Bündnisfall sollen 800.000 Soldaten und 200.000 Fahrzeuge an die östliche Nato-Grenze verlegt werden.
Genau das wird beim Manöver Steadfast Dart, übersetzt "Standhafter Pfeil", geübt. 10.000 Soldaten aus 11 Ländern, 1.500 Militärfahrzeuge, 20 Flugzeuge und 17 Schiffe nehmen an dem größten Nato-Manöver in diesem Jahr teil.
"Wie verlegen wir schnell Kräfte aus anderen Regionen der Nato in den Osten. Bemerkenswert dabei ist, dass in diesem Jahr südeuropäische Staaten wie Türkei, Italien, Spanien und Griechenland den größten Anteil stellen bei einer Übung in Zentraleuropa", erklärt Oberst Matthias Boehnke vom Nato Joint Force Command Brunssum.
Deutschland stellt Infrastruktur und Versorgung bereit
Geübt werden das amphibische Anlanden an der Ostseeküste, Spezialkräfte verschiedener Nationen trainieren das schnelle Absetzen aus Hubschraubern. Aber auch Gefechte an Land, Scharfschützentrainings und das Gefecht mit schweren gepanzerten Fahrzeugen im Gelände. Letzteres wird vor allem auf den Truppenübungsplätzen in Niedersachsen stattfinden.
Der Bundeswehr hat beim Manöver - erst recht im Ernstfall - eine bedeutende Rolle, erklärt Oberst Boehnke: "Deutschland im Allgemeinen und die Bundeswehr im Besonderen übernimmt die wichtige Funktion der sogenannten Host-Nation. Sie stellt damit die Infrastruktur und Versorgung der Truppen bereit."
Wie sich Deutschlands Rolle geändert hat
Deutschlands Rolle in der Nato war bis Ende der 1980er Jahre gewichtig. Dann zerfiel die Sowjetunion, Deutschlands Rolle wurde eine andere. Joachim Weber vom Centrum für Systemforschung (Cassis) der Universität Bonn sagt, die Bundeswehr spiele nach wie vor eine sehr starke Rolle.
"Allerdings nicht mehr so wie in früheren Zeiten, dass sie die Hauptlast der konventionellen Kämpfe schultern würde." Da würde Deutschland auch beteiligt sein, sagt Weber, aber als "einer unter vielen, eben weil wir auch nicht mehr direkt an der Frontlinie gelegen sind".
Nato-Manöver ohne US-Einheiten
US-Einheiten sind bei diesem Manöver, das lange vor den Spannungen zwischen Präsident Donald Trump und Europa geplant wurde, nicht dabei. "Die USA sind aber fester Bestandteil der Nato und bleiben ein verlässlicher Partner", so Oberst Boehnke.
Dass Europa Amerika militärisch braucht - kein Geheimnis. Dass Europa unabhängiger werden muss auch nicht. "Der Rückzug der Amerikaner, auch wenn er noch nicht ganz in vollem Umfang sozusagen on the ground wahrzunehmen ist, aber dieser Rückzug der Amerikaner macht sich an vielerlei Dingen fest und die Folge ist unvermeidlicherweise, dass die Europäer selber stärker werden müssen", sagt Militärexperte Weber.
Europas Selbstverständnis stärken
Zwar steht die Bundeswehr viel besser da, als sie dargestellt wird. Doch im extrem wichtigen Bereich Informationsbeschaffung und -verarbeitung gebe es viel zu tun, analysiert Militärexperte Oberst a.D. Ralph Thiele, Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft:
Das Nato-Manöver Steadfast Dart sei defensiv ausgerichtet, erklären die Verantwortlichen, es diene ausschließlich der Abschreckung möglicher Aggressoren. Das Manöver sollte aber auch einem neuen Selbstverständnis Europas dienen, das schnellstmöglich militärisch auf eigenen Füßen stehen muss.
Oliver Deuker berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Niedersachen.
