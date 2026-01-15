Nato beginnt Großmanöver "Steadfast Dart 26" in Deutschland

Schnelle Einsatztruppe erstmals am Start:Nato beginnt Großmanöver in Deutschland
Bei einem Großmanöver trainiert die Nato, Soldaten sowie Material effizient innerhalb des Bündnisgebiets zu verlegen. Der Schwerpunkt der Operation liegt in Deutschland.
Es soll die umfangreichste und öffentlichkeitswirksame Nato-Übung des Jahres werden - und sich hauptsächlich in Deutschland abspielen.
Tausende Soldaten aus ganz Europa
Für das Großmanöver "Steadfast Dart 26" hat das Militärbündnis damit begonnen, Tausende Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Militärfahrzeuge aus ganz Europa in die Bundesrepublik zu verlegen. Deutschland ist in den kommenden Wochen Gastgebernation des Großmanövers und zugleich Drehscheibe für den Umschlag.
Der italienische General Nicola Mandolesi sagte bei der Entladung eines ersten Frachtschiffes im Seehafen im ostfriesischen Emden:
Italienischer Frachter lädt mehr als 2.000 Teile aus
Am Morgen rollten Dutzende Militärlastwagen, Tankwagen und Jeeps einer italienischen Militäreinheit von Bord des Frachters "Severine" an den Emskai - insgesamt rund 2.200 Ausrüstungs- und Materialteile brachte das Schiff.
Damit beginne der sichtbare Auftakt der Übung in Deutschland, teilte das operative Hauptquartier der Nato (JFC) im niederländischen Brunssum mit. Neben Schiffstransporten sollen weitere Teile der "Allied Reaction Force", einer schnellen Eingreiftruppe der Nato, auch mit Konvois über Land und Lufttransporten nach Deutschland kommen, sagte ein Nato-Sprecher.
Ziel: Handlungsbereitschaft demonstrieren
Die Nato will mit dem Großmanöver Handlungsbereitschaft zeigen. Bei "Steadfast Dart 26" trainiert das Bündnis, Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Fahrzeuge möglichst schnell und koordiniert innerhalb des Nato-Gebiets zu verlegen. So soll die Verteidigungsfähigkeit der Nato gegen Angriffe auf das Bündnisgebiet trainiert und demonstriert werden.
Es sei eine Herausforderung, so viele Truppen in kürzester Zeit über Ländergrenzen hinweg zu verlegen. Aber: Die Nato beweise deutlich, dass sie bereit sei, "jede Art von Mission" zu erfüllen, sagte Mandolesi.
Elf Nato-Länder sind beteiligt
An der Übung nehmen elf Nato-Mitgliedsländer teil, dies sind Italien, Griechenland, Deutschland, Tschechien, Spanien, Litauen, Bulgarien, Türkei, Frankreich, Belgien und Großbritannien. Die USA sind nicht Teil der Übung.
Beteiligt werden Streitkräfte von Heer, Luftwaffe und Marine sowie Space- und Cyber-Einheiten. Dafür bewegt das Militär eine große Menge an Material: Mehr als 1.500 Militärfahrzeuge, darunter Kampfpanzer und Raketenwerfer, sowie mehr als 20 Flugzeuge und Kampfjets und 17 Marineeinheiten, darunter Landungsschiffe, Fregatten und U-Boote, sollen zum Einsatz kommen.
Wichtigste Manöver-Teile finden in Deutschland statt
Das Großmanöver erstreckt sich laut Nato über mehrere Standorte in Mitteleuropa, die wichtigsten Bestandteile sollen aber in Deutschland stattfinden. Ein zentraler Schauplatz soll im Februar der niedersächsische Truppenübungsplatz in Bergen in der Lüneburger Heide werden - es ist einer der größten Truppenübungsplätze in Europa überhaupt.
Aber auch an anderen Orten wird geübt, etwa an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Am Truppenübungsplatz Putlos etwa will das Militär eine amphibische Landung demonstrieren.
Erster Einsatz der neuen schnellen Eingreiftruppe
Das Großmanöver ist nach Angaben der Nato auch der erste Einsatz der neu aufgestellten, schnellen Eingreiftruppe der Nato, unter dem Kommando des operativen Hauptquartiers (JFC) in Brunssum. Bei diesem Hauptquartier liegt die Zuständigkeit für Deutschland und die Ostflanke.
