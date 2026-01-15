Nato beginnt Großmanöver "Steadfast Dart 26" in Deutschland

Bei einem Großmanöver trainiert die Nato, Soldaten sowie Material effizient innerhalb des Bündnisgebiets zu verlegen. Der Schwerpunkt der Operation liegt in Deutschland.

Für die Übung "Steadfast Dart 26" verlegt die Nato rund 10.000 Soldaten und mehr als 1.500 Militärfahrzeuge nach Deutschland. Das Manöver ist die größte geplante Übung in diesem Jahr. 15.01.2026 | 0:40 min

Es soll die umfangreichste und öffentlichkeitswirksame Nato-Übung des Jahres werden - und sich hauptsächlich in Deutschland abspielen.

Tausende Soldaten aus ganz Europa

Für das Großmanöver "Steadfast Dart 26" hat das Militärbündnis damit begonnen, Tausende Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Militärfahrzeuge aus ganz Europa in die Bundesrepublik zu verlegen. Deutschland ist in den kommenden Wochen Gastgebernation des Großmanövers und zugleich Drehscheibe für den Umschlag.

Der italienische General Nicola Mandolesi sagte bei der Entladung eines ersten Frachtschiffes im Seehafen im ostfriesischen Emden:

Von heute an werden in Deutschland rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten ankommen. „ Nicola Mandolesi, Nato-General

Die USA erheben weiter Anspruch auf Grönland. Ein Treffen im Weißen Haus mit Dänemark und Grönland soll Klarheit bringen. Was jetzt mit Grönland passiert - Analyse bei ZDFheute live. 14.01.2026 | 60:38 min

Italienischer Frachter lädt mehr als 2.000 Teile aus

Am Morgen rollten Dutzende Militärlastwagen, Tankwagen und Jeeps einer italienischen Militäreinheit von Bord des Frachters "Severine" an den Emskai - insgesamt rund 2.200 Ausrüstungs- und Materialteile brachte das Schiff.

Damit beginne der sichtbare Auftakt der Übung in Deutschland, teilte das operative Hauptquartier der Nato (JFC) im niederländischen Brunssum mit. Neben Schiffstransporten sollen weitere Teile der "Allied Reaction Force", einer schnellen Eingreiftruppe der Nato, auch mit Konvois über Land und Lufttransporten nach Deutschland kommen, sagte ein Nato-Sprecher.

Trump droht Grönland, Europa warnt vor einem Bruch der Nato. Was passiert, wenn ein Partner den anderen angreift? Ex-US-General Ben Hodges erklärt bei ZDFheute live, was Europa jetzt tun muss. 08.01.2026 | 46:03 min

Ziel: Handlungsbereitschaft demonstrieren

Die Nato will mit dem Großmanöver Handlungsbereitschaft zeigen. Bei "Steadfast Dart 26" trainiert das Bündnis, Soldatinnen und Soldaten sowie Material und Fahrzeuge möglichst schnell und koordiniert innerhalb des Nato-Gebiets zu verlegen. So soll die Verteidigungsfähigkeit der Nato gegen Angriffe auf das Bündnisgebiet trainiert und demonstriert werden.

Mit dieser Übung demonstriert die Nato ihre Fähigkeit, sich schnell von Süden nach Norden und von Westen nach Osten zu bewegen, und zeigt, dass die Nato geeint, leistungsfähig und insgesamt bereit ist. „ Nicola Mandolesi, Nato-General

Nach Auffassung von Elina Valtonen ist die Nato "stärker als sie je gewesen ist". Das sagt die finnische Außenministerin beim Besuch der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon. 07.01.2026 | 1:21 min

Es sei eine Herausforderung, so viele Truppen in kürzester Zeit über Ländergrenzen hinweg zu verlegen. Aber: Die Nato beweise deutlich, dass sie bereit sei, "jede Art von Mission" zu erfüllen, sagte Mandolesi.

Elf Nato-Länder sind beteiligt

An der Übung nehmen elf Nato-Mitgliedsländer teil, dies sind Italien, Griechenland, Deutschland, Tschechien, Spanien, Litauen, Bulgarien, Türkei, Frankreich, Belgien und Großbritannien. Die USA sind nicht Teil der Übung.

Beteiligt werden Streitkräfte von Heer, Luftwaffe und Marine sowie Space- und Cyber-Einheiten. Dafür bewegt das Militär eine große Menge an Material: Mehr als 1.500 Militärfahrzeuge, darunter Kampfpanzer und Raketenwerfer, sowie mehr als 20 Flugzeuge und Kampfjets und 17 Marineeinheiten, darunter Landungsschiffe, Fregatten und U-Boote, sollen zum Einsatz kommen.

Wichtigste Manöver-Teile finden in Deutschland statt

Das Großmanöver erstreckt sich laut Nato über mehrere Standorte in Mitteleuropa, die wichtigsten Bestandteile sollen aber in Deutschland stattfinden. Ein zentraler Schauplatz soll im Februar der niedersächsische Truppenübungsplatz in Bergen in der Lüneburger Heide werden - es ist einer der größten Truppenübungsplätze in Europa überhaupt.

Nato-Generalsekretär Rutte befürchtet, dass Russland es nicht bei einem Krieg gegen die Ukraine belässt. In Berlin warnt er: ,,Der Konflikt steht vor unserer Tür.'' 11.12.2025 | 3:06 min

Aber auch an anderen Orten wird geübt, etwa an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Am Truppenübungsplatz Putlos etwa will das Militär eine amphibische Landung demonstrieren.

Erster Einsatz der neuen schnellen Eingreiftruppe

Das Großmanöver ist nach Angaben der Nato auch der erste Einsatz der neu aufgestellten, schnellen Eingreiftruppe der Nato, unter dem Kommando des operativen Hauptquartiers (JFC) in Brunssum. Bei diesem Hauptquartier liegt die Zuständigkeit für Deutschland und die Ostflanke.

Quelle: dpa