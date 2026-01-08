Was Trumps Plan einer "Traum-Armee" für die Wirtschaft bedeutet

Um 50 Prozent höhere Militärausgaben:Was Trumps Plan einer "Traum-Armee" bedeutet
von Dennis Berger
US-Präsident Donald Trump will die Militärausgaben der Vereinigten Staaten drastisch erhöhen. Während die Börse jubelt, warnen deutsche Ökonomen vor Lieferengpässen für Europa.
Donald Trump treibt die Aufrüstung der Vereinigten Staaten voran. Wie der US-Präsident auf der Plattform Truth Social ankündigte, strebt er für das Jahr 2027 einen Verteidigungshaushalt von 1,5 Billionen US-Dollar an. Das entspräche einer Steigerung von mehr als 50 Prozent im Vergleich zu den für 2026 bewilligten 901 Milliarden Dollar.
Ziel sei es, eine "Traum-Armee" aufzubauen. Diese solle dem Land in "sehr unruhigen und gefährlichen Zeiten" Sicherheit bieten.
Finanzierung durch Zölle fraglich
Zur Finanzierung dieser historischen Summe verwies Trump auf seine Handelspolitik. Die Mehrausgaben seien durch Einnahmen aus umfassenden Zöllen "leicht bezahlbar", argumentiert der Präsident.
Ökonomen wie Hubertus Bardt vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) äußern allerdings Zweifel an der Finanzierbarkeit der US-Pläne: Das hohe Haushaltsdefizit der USA könne einer "Traum-Armee" im Wege stehen, so Bardt, falls der Plan überhaupt "realistisch ist".
Ökonomen warnen: US-Industrie wird zum Nadelöhr
Deutsche Experten blicken auch mit Sorge auf die Pläne. Tenor: Wenn die USA ihre eigene Industrie mit Aufträgen fluten, bleibt möglicherweise für Europa kaum Kapazität übrig. Hubertus Bardt vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) warnt:
Wenn US-Firmen primär die heimische Nachfrage bedienen, müssten die Europäer zwangsläufig eigene Kapazitäten aufbauen, sagt Bardt dem ZDF.
Der Ökonom Guntram Wolff, bis 2024 Chef der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sieht die Partner in der Nato vor einem strategischen Dilemma. Durch die massiven Investitionen werde die technische Überlegenheit der US-Waffenindustrie zwar weiter wachsen, doch auch die Lieferzeiten würden sich noch weiter verlängern.
Europäische Armeen stünden vor der Wahl: "Ob sie eher auf spät gelieferte, aber führende US-Technologie setzen wollen oder ob sie europäische Industrie bevorzugen wollen." Wolffs Urteil ist deutlich:
Die US-Rüstungsindustrie werde für Europa paradoxerweise "weniger interessant", weil sie schlicht nicht liefern könne.
China ist näher als gedacht
Warum die USA ihren Vorsprung überhaupt so drastisch ausbauen wollen, erklärt Bardt mit einem Blick auf China. "Berücksichtigt man die Kaufkraft der Militärausgaben, dürfte China weiter an die USA herangerückt sein", analysiert Bardt. Da Produktion und Personal in China günstiger sind, erhalten sie für das gleiche Geld mehr militärische Schlagkraft. "Der amerikanische Anstieg der Ausgaben würde den Vorsprung wieder erheblich vergrößern", so der Ökonom.
Bardt sieht einen weiteren Effekt: "Vermutlich dürfte der hohe amerikanische Anstieg insbesondere in innovative Bereiche gehen. Damit sind dann auch Innovations- und Wachstumseffekte für die zivile US-Wirtschaft verbunden." Europa müsse diesen Innovationswettlauf annehmen, um wirtschaftlich nicht den Anschluss zu verlieren.
Zuckerbrot und Peitsche für die Industrie
Die Ankündigung des Rekord-Budgets folgte auf eine scharfe Attacke Trumps gegen die US-Rüstungsindustrie. Zunächst hatte der Präsident Konzerne wie Lockheed Martin kritisiert: Sie würden Führungskräfte überbezahlen, anstatt in Produktion und Wartung zu investieren.
Trump drohte konkret damit, die Gehälter von Rüstungsmanagern auf fünf Millionen Dollar zu deckeln. An der Wall Street überwog nach einem kurzen Schock jedoch die Euphorie über das geplante Budgetvolumen; die Aktienkurse der großen Rüstungskonzerne legten deutlich zu. Auch auf dem deutschen Börsenparkett.
Dennis Berger ist Redakteur im Team Wirtschaft und Finanzen.
