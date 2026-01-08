Was Trumps Plan einer "Traum-Armee" für die Wirtschaft bedeutet

US-Präsident Donald Trump will die Militärausgaben der Vereinigten Staaten drastisch erhöhen. Während die Börse jubelt, warnen deutsche Ökonomen vor Lieferengpässen für Europa.

US-Präsident Trump will das Militär weiter ausbauen und die Verteidigungsausgaben stark anheben. Schon jetzt geben die USA deutlich mehr für Rüstung aus als alle anderen Staaten. 08.01.2026 | 1:47 min

Donald Trump treibt die Aufrüstung der Vereinigten Staaten voran. Wie der US-Präsident auf der Plattform Truth Social ankündigte, strebt er für das Jahr 2027 einen Verteidigungshaushalt von 1,5 Billionen US-Dollar an. Das entspräche einer Steigerung von mehr als 50 Prozent im Vergleich zu den für 2026 bewilligten 901 Milliarden Dollar.

Ziel sei es, eine "Traum-Armee" aufzubauen. Diese solle dem Land in "sehr unruhigen und gefährlichen Zeiten" Sicherheit bieten.

Dadurch können wir die "Traum-Armee" aufbauen, auf die wir schon lange Anspruch haben, und, was noch wichtiger ist, die uns Sicherheit und Schutz bietet, egal vor welchem Feind. „ Donald Trump, US-Präsident

Finanzierung durch Zölle fraglich

Zur Finanzierung dieser historischen Summe verwies Trump auf seine Handelspolitik. Die Mehrausgaben seien durch Einnahmen aus umfassenden Zöllen "leicht bezahlbar", argumentiert der Präsident.

Ökonomen wie Hubertus Bardt vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) äußern allerdings Zweifel an der Finanzierbarkeit der US-Pläne: Das hohe Haushaltsdefizit der USA könne einer "Traum-Armee" im Wege stehen, so Bardt, falls der Plan überhaupt "realistisch ist".

Ökonomen warnen: US-Industrie wird zum Nadelöhr

Deutsche Experten blicken auch mit Sorge auf die Pläne. Tenor: Wenn die USA ihre eigene Industrie mit Aufträgen fluten, bleibt möglicherweise für Europa kaum Kapazität übrig. Hubertus Bardt vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) warnt:

Soweit Europa auf Lieferungen aus den USA angewiesen ist, kann daher der Aufwuchs in Europa gebremst werden. „ Hubertus Bardt, IW Köln

Wenn US-Firmen primär die heimische Nachfrage bedienen, müssten die Europäer zwangsläufig eigene Kapazitäten aufbauen, sagt Bardt dem ZDF.

Der Ökonom Guntram Wolff, bis 2024 Chef der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sieht die Partner in der Nato vor einem strategischen Dilemma. Durch die massiven Investitionen werde die technische Überlegenheit der US-Waffenindustrie zwar weiter wachsen, doch auch die Lieferzeiten würden sich noch weiter verlängern.

Europäische Armeen stünden vor der Wahl: "Ob sie eher auf spät gelieferte, aber führende US-Technologie setzen wollen oder ob sie europäische Industrie bevorzugen wollen." Wolffs Urteil ist deutlich:

In der aktuellen geopolitischen Situation hielte ich es für einen schweren Fehler, wenn europäische Regierungen nicht verstärkt in ihre heimische Technologie investieren würden. „ Guntram Wolff, Ökonom

Die US-Rüstungsindustrie werde für Europa paradoxerweise "weniger interessant", weil sie schlicht nicht liefern könne.

China ist näher als gedacht

Warum die USA ihren Vorsprung überhaupt so drastisch ausbauen wollen, erklärt Bardt mit einem Blick auf China. "Berücksichtigt man die Kaufkraft der Militärausgaben, dürfte China weiter an die USA herangerückt sein", analysiert Bardt. Da Produktion und Personal in China günstiger sind, erhalten sie für das gleiche Geld mehr militärische Schlagkraft. "Der amerikanische Anstieg der Ausgaben würde den Vorsprung wieder erheblich vergrößern", so der Ökonom.

Bardt sieht einen weiteren Effekt: "Vermutlich dürfte der hohe amerikanische Anstieg insbesondere in innovative Bereiche gehen. Damit sind dann auch Innovations- und Wachstumseffekte für die zivile US-Wirtschaft verbunden." Europa müsse diesen Innovationswettlauf annehmen, um wirtschaftlich nicht den Anschluss zu verlieren.

Zuckerbrot und Peitsche für die Industrie

Die Ankündigung des Rekord-Budgets folgte auf eine scharfe Attacke Trumps gegen die US-Rüstungsindustrie. Zunächst hatte der Präsident Konzerne wie Lockheed Martin kritisiert: Sie würden Führungskräfte überbezahlen, anstatt in Produktion und Wartung zu investieren.

Trump drohte konkret damit, die Gehälter von Rüstungsmanagern auf fünf Millionen Dollar zu deckeln. An der Wall Street überwog nach einem kurzen Schock jedoch die Euphorie über das geplante Budgetvolumen; die Aktienkurse der großen Rüstungskonzerne legten deutlich zu. Auch auf dem deutschen Börsenparkett.

