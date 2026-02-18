Kalifornien: Neun Skifahrer nach Lawine vermisst

Nach starken Schneefällen hat eine Lawine im US-Bundesstaat Kalifornien mehrere Skifahrer überrascht. Sechs Personen konnten sich retten, neun weitere werden noch vermisst.

Im US-Bundesstaat Kalifornien werden nach einer Lawine neun Menschen vermisst. Bergretter sind im Einsatz, um Überlebende zu retten. Die Polizei warnt vor Ausflügen in die Gegend. 18.02.2026 | 0:19 min

Nach einem Lawinenabgang während eines heftigen Wintersturms im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien sind sechs Skifahrer lebend gefunden worden. Behördenangaben zufolge werden neun weitere vermisst.

Ein Anrufer hatte den Notruf am Dienstag gegen 11.30 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Zwei der sechs Geretteten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Sheriffbüro von Nevada County mit. Insgesamt seien 15 Skifahrerinnen und Skifahrer unterwegs gewesen und nicht 16, wie zunächst angenommen.

Die Skifahrerinnen und Skifahrer hatten sich auf einer dreitägigen Tour befunden, wie der Meteorologe Steve Reynaud vom Sierra Avalanche Center mitteilte. Dabei habe die Tourgruppe "raues gebirgiges Terrain" bewältigen müssen. Laut Sheriffbüro hatten die Expeditionsfirma sowie Notfallsignale der Skifahrerinnen und Skifahrer die Behörden auf die Lawine aufmerksam gemacht.

Wetterbedingungen erschweren Rettungseinsatz

Extreme Wetterbedingungen im Gebirge erschwerten den Rettungseinsatz, der mehrere Stunden dauerte. Die Rettungskräfte mussten sich nahe Lake Tahoe bei stürmischen Bedingungen zu den Skifahrern vorkämpfen, die von Schnee und Eis eingeschlossen waren.

Die Überlebenden seien aufgefordert worden, sich "so gut wie möglich" an Ort und Stelle zu schützen. Insgesamt seien 46 Einsatzkräfte im Gebiet von Castle Peak, nordwestlich des Lake Tahoe, unterwegs gewesen, um die Skifahrer zu erreichen, hieß es.

Die Wetterbedingungen bleiben äußerst gefährlich. „ Büro des Sheriffs von Nevada County

Schwindendes Tageslicht setzte die Rettungskräfte zudem unter Druck.

Weitere Lawinen erwartet

Kalifornien wird seit Sonntag von einem Sturm heimgesucht, der im Süden von Los Angeles zu starken Regenfällen und in den Bergen im Norden des Bundesstaates zu starken Schneefällen geführt hat. Bis Mittwochabend gilt in der Sierra Nevada eine Lawinenwarnung. Für Dienstag und Mittwoch werden weitere große Lawinen erwartet.

Dem Nationalen Wetterdienst zufolge könnten in Teilen des Hochgebirges oberhalb von 1.000 Metern in den nächsten 48 Stunden bis zu zweieinhalb Meter Schnee fallen. Zudem wird mit Windböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde gerechnet.