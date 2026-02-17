  3. Merkliste
US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson mit 84 Jahren gestorben

US-Bürgerrechtler Jesse Jackson ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Als Weggefährte Martin Luther Kings prägte er den Kampf für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit in den USA.

In Chicago, Illinois, USA, wird Jesse Jackson Sr. bei dem jährlichen Dr.-King-Frühstück der Rainbow PUSH Coalition am 20. Januar 2025 geehrt.

Der bekannte US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der schwarze Politiker, Pastor und Weggefährte von Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie mitteilte.

Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert.

Erklärung seiner Familie

Weggefährte von Martin Luther King

Nach Angaben seiner Angehörigen starb Jackson am Dienstag "friedlich im Kreise seiner Familie". Die Familie forderte dazu auf, im Gedenken an Jackson dessen Kampf für Werte wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung fortzusetzen.

Seit den 60er Jahren hatte sich Jackson im Kampf für die Rechte von Afroamerikanern in den USA engagiert. Als Politiker der Demokraten kandidierte er in den 80er Jahren zweimal für das Präsidentenamt der USA und bereitete damit letztlich den Weg für die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama im Jahr 2008.

Quelle: AFP, Reuters
