US-Bürgerrechtsaktivist:Jesse Jackson im Alter von 84 Jahren gestorben
US-Bürgerrechtler Jesse Jackson ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Als Weggefährte Martin Luther Kings prägte er den Kampf für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit in den USA.
Der bekannte US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der schwarze Politiker, Pastor und Weggefährte von Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie mitteilte.
Weggefährte von Martin Luther King
Nach Angaben seiner Angehörigen starb Jackson am Dienstag "friedlich im Kreise seiner Familie". Die Familie forderte dazu auf, im Gedenken an Jackson dessen Kampf für Werte wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung fortzusetzen.
Seit den 60er Jahren hatte sich Jackson im Kampf für die Rechte von Afroamerikanern in den USA engagiert. Als Politiker der Demokraten kandidierte er in den 80er Jahren zweimal für das Präsidentenamt der USA und bereitete damit letztlich den Weg für die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama im Jahr 2008.
Mehr in Kürze
