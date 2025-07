FBI: Dokumente zu Martin Luther King freigegeben

Der Bürgerrechtler Martin Luther King wurde am 4. April 1968 in Memphis ermordet.

Kings Familie, einschließlich seiner beiden noch lebenden Kinder Martin III. und Bernice, wurde im Voraus über die am Montag erfolgte Freigabe informiert und hatte ihre eigenen Teams, die die Unterlagen vor der Freigabe prüften.

US-Präsident Trump will auch bislang geheime Dokumente zur Ermordung von Ex-US-Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963 veröffentlichen. Die Akten umfassen rund 80.000 Seiten.

Kritik von Kings Kindern

Am 28. August 1963 nahmen mehr als 200.000 Menschen am "Marsch auf Washington" teil. Martin Luther King hielt dort seine legendäre Rede, die die Worte "I have a dream" beinhaltete.

28.08.2023 | 0:52 min