Drei Tote nach mehreren Lawinenabgängen in Österreich

In Österreich sind drei Wintersportler bei Lawinen ums Leben gekommen, darunter zwei Deutsche. Auch in Kalifornien gab es ein schweres Lawinenunglück mit mehreren Toten.

Blick auf den Bereich eines Lawinenabganges in Österreich. Quelle: dpa

Bei Dutzenden Lawinenabgängen in Österreich sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei der Toten stammen aus Baden-Württemberg, wie Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Das dritte Opfer kommt aus den Niederlanden. Allein in Tirol seien mehr als 30 Lawinen an einem Tag gezählt worden, hieß es von der Notrufzentrale des Bundeslandes.

Viele Lawinen an einem Tag, Warndienste riefen zweithöchste Gefahrenstufe aus

Einer der Wintersportler sei im Tiroler Navistal mit einem weiteren Mann unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei. Aufgrund der Lawinengefahr seien die Skiwanderer umgekehrt, doch dabei habe sich beim Queren eines Hanges ein Schneebrett gelöst. Einer der beiden wurde völlig verschüttet und starb. Der 43-Jährige stammt aus dem Ostalbkreis.

Auch bei niedriger Warnstufe besteht immer ein Lawinen-Risiko, erklärt Bergführer Stefan Winter bei ZDFheute live. Bergsteiger müssten deshalb ihre Umgebung beobachten, um Gefahren zu erkennen. 02.11.2025 | 8:39 min

Der zweite Deutsche starb im Bundesland Vorarlberg. Der 42-jährige Snowboarder aus dem Landkreis Lörrach war mit seinem 15-jährigen Sohn im Skigebiet Sonnenkopf abseits gesicherter Pisten unterwegs, wie die Polizei berichtete. Der Vater wurde von einer Lawine mitgerissen. Der Sohn alarmierte die Rettungskräfte, doch sein Vater konnte erst nach einer Stunde gefunden werden und starb noch an der Unglücksstelle.

Ein weiterer Lawinentoter wurde von der Polizei in Fiss in Tirol gemeldet. Der 71-Jährige Niederländer trug kein Lawinensuchgerät, das im Notfall das Auffinden erleichtern kann. Die Lawinensituation im Westen Österreichs ist angespannt. Die Warndienste riefen in Tirol und Vorarlberg die zweithöchste Gefahrenstufe aus.

Im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens acht Menschen durch eine Lawine ums Leben gekommen. Die Polizei warnt vor Ausflügen in die Gegend. 18.02.2026 | 0:35 min

Schweres Lawinenunglück auch in den USA

Im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens acht Wintersportler bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Ein weiterer Skifahrer wurde am Mittwoch noch vermisst, wie die Polizei von Nevada County mitteilte. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sprach von einer "entsetzlichen Tragödie".

Das Unglück hatte sich am späten Dienstagvormittag (Ortszeit) am Berg Castle Peak in der Sierra Nevada nordöstlich der Stadt Sacramento ereignet. Dort wurde eine insgesamt 15-köpfige Gruppe von der Lawine mitgerissen. Sechs Skifahrer konnten verletzt geborgen werden, zwei von ihnen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von US-Medien handelt es sich um eines der schwersten Lawinenunglücke in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten. Gouverneur Newsom dankte den örtlichen Behörden im Onlinedienst X für ihre schnelle Reaktion. Nach seinen Angaben waren fast hundert Rettungskräfte im Einsatz, um die verschütteten Tourengeher aufzuspüren.

Das Skigebiet Castle Peak befindet sich im Norden von Sierra Nevada im US-Bundesstaat Kalifornien. Quelle: ZDF

Quelle: dpa, AFP