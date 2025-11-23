Kuriose Rettungsaktion in Österreich:Deutscher aus 30-Zentimeter-Spalt befreit

In Sölden hat die Feuerwehr einen Urlauber aus einer misslichen Lage befreit. Der Mann geriet nach einer Party in einen engen Spalt und löste einen kuriosen Rettungseinsatz aus.

Der Rettungseinsatz bei Eiseskälte dauerte rund zweieinhalb Stunden.(Symbolfoto) Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Nach einer Feier mit Freunden ist ein junger Deutscher im Wintersportort Sölden in Österreich aus höchst misslicher Lage befreit worden. Der Mann aus Rottenburg am Neckar steckte in einem nur 30 Zentimeter breiten und mehrere Meter tiefen Spalt zwischen einer Garage und einem Carport fest, bestätigte ein Feuerwehrsprecher einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Die Feuerwehr war alarmiert worden, als der Deutsche nicht in der Unterkunft auftauchte. Seine Freunde konnten das Handy des Vermissten in einer sehr ruhigen Gegend orten. Rund zweieinhalb Stunden dauerte dann die Rettungsaktion.

Besonders im Süden droht extreme Glätte : Schnee und Glätte: Wetter sorgt für gefährliche Straßen Glätte, Schnee und Minusgrade sorgen vielerorts für gefährliche Straßenverhältnisse. Besonders im Süden kann es in der neuen Woche extrem glatt werden. mit Video

Bei minus zehn Grad: Mann trug nur T-Shirt und Hose

Eine Bergung war dringend nötig, denn der junge Mann hatte laut Feuerwehr bei minus zehn Grad nur ein T-Shirt und eine Hose an. Erst als sich ein schmal gebauter Retter selbst in den Spalt zwängte, konnte er den Eingeklemmten etwas nach oben ziehen. Schließlich glückte die Rettungsaktion. Mit einer leichten Unterkühlung und einigen Schrammen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Wie der Deutsche in die missliche Lage kam, blieb zunächst unklar. "Das ist das große Rätsel", so ein Feuerwehrsprecher.

Kälte, Eis und Schnee – machen nicht jedem Spaß. Dabei kann man den Winter auch sportlich nehmen. Die Völker vor allem in Europas Berg- und Kältezonen zeigen, wie es geht. 25.06.2019 | 13:26 min