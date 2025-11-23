Kuriose Rettungsaktion in Österreich:Deutscher aus 30-Zentimeter-Spalt befreit
In Sölden hat die Feuerwehr einen Urlauber aus einer misslichen Lage befreit. Der Mann geriet nach einer Party in einen engen Spalt und löste einen kuriosen Rettungseinsatz aus.
Nach einer Feier mit Freunden ist ein junger Deutscher im Wintersportort Sölden in Österreich aus höchst misslicher Lage befreit worden. Der Mann aus Rottenburg am Neckar steckte in einem nur 30 Zentimeter breiten und mehrere Meter tiefen Spalt zwischen einer Garage und einem Carport fest, bestätigte ein Feuerwehrsprecher einen Bericht der "Kronen Zeitung".
Die Feuerwehr war alarmiert worden, als der Deutsche nicht in der Unterkunft auftauchte. Seine Freunde konnten das Handy des Vermissten in einer sehr ruhigen Gegend orten. Rund zweieinhalb Stunden dauerte dann die Rettungsaktion.
Bei minus zehn Grad: Mann trug nur T-Shirt und Hose
Eine Bergung war dringend nötig, denn der junge Mann hatte laut Feuerwehr bei minus zehn Grad nur ein T-Shirt und eine Hose an. Erst als sich ein schmal gebauter Retter selbst in den Spalt zwängte, konnte er den Eingeklemmten etwas nach oben ziehen. Schließlich glückte die Rettungsaktion. Mit einer leichten Unterkühlung und einigen Schrammen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.
Wie der Deutsche in die missliche Lage kam, blieb zunächst unklar. "Das ist das große Rätsel", so ein Feuerwehrsprecher.
Weitere aktuelle Nachrichten
Ergebnisse, Weltcupstände, Kalender:Ab 10:30 Uhr: Slalom Frauen, 1. Lauf im Liveticker
Formel 1 in Zahlen:Las Vegas: Verstappen siegt vor Norris
Kuriose Rettungsaktion in Österreich:Deutscher aus 30-Zentimeter-Spalt befreit
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
- Liveblog
Friedensplan für Gazastreifen:Liveblog: Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt
Besonders im Süden droht extreme Glätte:Schnee und Glätte: Wetter sorgt für gefährliche Straßenmit Video
Stammt US-"Friedensplan" aus russischer Feder?:Rubio widerspricht Senatorenmit Video
Gericht sieht Fluchtgefahr:Fußfessel mit Lötkolben beschädigt - Bolsonaro muss in Haftmit Video