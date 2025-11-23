Schnee und Glätte sorgen für gefährliche Straßen in Deutschland

Besonders im Süden droht extreme Glätte:Schnee und Glätte: Wetter sorgt für gefährliche Straßen
Glätte, Schnee und Minusgrade sorgen vielerorts für gefährliche Straßenverhältnisse. Besonders im Süden kann es in der neuen Woche extrem glatt werden.
Glätte und frostige Temperaturen teils weiter unter null steigern das Unfallrisiko auf deutschen Straßen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis in die neue Woche vor bundesweiten Auswirkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer. Dabei breite sich die Glätte von Nordwesten bis in den Osten und Süden aus. In den südlichen Regionen könnten Schneefall und Glätte in der neuen Woche besonders extrem ausfallen, so der DWD.
Der Sonntag beginnt zunächst trocken. Bei frostigen Temperaturen von 1 bis -10 Grad, in den Alpentälern bis zu -15 Grad, ziehen aus dem Nordwesten Wolken heran. Am Tag erwärmt es sich auf bis zu vier Grad.
Von Niedersachsen bis Baden Schnee erwartet
Ab dem Nachmittag gibt es vom westlichen Niedersachsen bis Baden Schnee. Im Südwesten fällt Regen, der auf den Straßen gefriert. Autofahrer müssen zuerst in der Südpfalz und im Schwarzwald mit glatten Straßen rechnen - teilweise herrscht Unwettergefahr. Im Osten bleibt es trocken und sonnig.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
ZDF-Wetterexpertin Katja Horneffer erklärt:
Süden Bayerns besonders von Glätte betroffen
In der Nacht auf Montag breiten sich Regen und Schnee auch nach Osten und Süden aus. Besonders im Süden Bayerns wird es glatt. Nach den nächtlichen Minusgraden wird es bei Tage dann schnell wärmer. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad. Bis in die Nacht regnet es weiter, oberhalb von 700 Metern fällt Schnee.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Am Dienstag beruhigt sich das Wetter langsam. Bei 1 bis 7 Grad ziehen die Regenwolken langsam ab und die Glättegefahr sinkt. Am Alpenrand bleibt es jedoch winterlich:
Tipps und Tricks zur kalten Jahreszeit
Gesichtspflege im Winter:Das hilft gegen trockene Haut und Lippen
- FAQ
Gesund durch den Winter:Fünf Kältemythen im Checkvon Emily Meinken
Immunsystem stärken:Gesunde und ausgewogene Ernährung im Wintervon Marie Vandenhirtzmit Video
Sport bei Kälte:Was beim Joggen im Winter wichtig ist
Kondenswasser am Fenster:Beschlagene Fenster: Das können Sie tunvon Thilo Hopertmit Video
Wäsche trocknen im Winter:So geht's auch ohne Trockner in der Wohnungvon Anna Möllersmit Video
Fettfutter und Meisenknödel:Vögel im Winter richtig fütternvon Christian Ehrlichmit Video
Hundemäntel und Co. gegen Kälte?:Was für Hunde im Winter zu beachten istvon Valentina Kurscheidmit Video