Wetter: Vielerorts nasser Schneefall statt Winterzauber

Wetter in Deutschland:Glättegefahr steigt: Vielerorts Schneeregen und Minusgrade
Zwischen Frost und Schneeregen: Vielerorts sind nasse Schneeschauer zu erwarten. Winterlich bleibt vor allem im Bergland. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte.
Nach einem weißen Wochenstart vor allem in den Bergen kann es heute auch vielerorts im Flachland schneien - wenngleich vor allem eher mit Schneeregen zu rechnen ist. Vom Hochrhein und den Alpen bis hin zur Ostsee sind nasse Schneeschauer und Schneeregen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Wirklich winterlich wird es demnach aber weiterhin vor allem im Bergland. Oberhalb von 300 bis 500 Metern ist durchweg mit Neuschnee zu rechnen. Im Hochschwarzwald sei sogar bis zu 20 Zentimeter neuer Schnee möglich, so der DWD.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Frost und Schneematsch sorgen für Glättegefahr
Frostig wird es in den Morgenstunden vor allem im Süden vom Alpenrand bis nach Ostbayern - aber auch im Nordwesten Deutschlands müssen sich die Menschen mitunter auf Minusgrade einstellen. Bei frostigen Werten und mehr Schneematsch wird vor Glätte gewarnt.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Mehr zur kalten Jahreszeit
- FAQ
Wettervorhersage:Droht Deutschland tatsächlich ein "Jahrhundertwinter"?mit Video
Welche Winterreifen empfehlenswert sind:Winterreifen im ADAC-Test: Billigmodelle enttäuschenvon Susann Knakowskemit Video
Körpereigene Abwehr unterstützen:Was bringen Tipps zur Stärkung des Immunsystems?von Anne Schulz und Bianca Kochmit Video
- FAQ
Hilfe bei hohen Energiepreisen:Heizkosten: Welche Zuschüsse es für wen gibtvon Cornelia Petereitmit Video