In eigener Sache: Falsche Bilder im ZDF-Beitrag über ICE in USA

In einem ZDF-Beitrag über die US-Behörde ICE liefen Bilder, die nicht das zeigen, was der Sprechertext suggeriert. Der Sender entschuldigt sich. Woher stammen die Aufnahmen?

Dieses KI-Bild von "Sora" wurde im Beitrag des "heute journals" am 15. Februar 2026 gesendet. Quelle: ZDF

Ein TV-Beitrag des "heute journals" über die Abschiebepraxis von ICE-Agenten in den USA sorgt aktuell für Schlagzeilen. Der Grund: Im Beitrag, der am Sonntag, 15. Februar 2026, abends im ZDF ausgestrahlt wurde, war unter anderem ein KI-generiertes Video enthalten, das keine echte Festnahme durch die US-Behörde zeigte. Und auch an anderer Stelle wurden Aufnahmen verwendet, die nicht das zeigen, was der Sprechertext des Beitrags suggeriert.

Video von abgeführter Mutter nicht echt, sondern KI

Bei Sekunde 50 hieß es im Sprechertext der TV-Version: "Sie führen Eltern vor den Augen ihrer Kinder ab oder nehmen Minderjährige vor ihren Schulen mit." Zu sehen war dabei zunächst ein Video, das zeigt, wie eine Frau von Männern abgeführt wird, während zwei Kinder verzweifelt weinen. Das Problem: Dieses Video ist nicht echt.

Die Aufnahme ist deutlich mit dem Wort "Sora" und entsprechendem Logo gekennzeichnet - dem Video-KI-Tool der Firma Open AI. Verwendet wurde in dem TV-Beitrag also ein klar erkennbar durch Künstliche Intelligenz erzeugtes Video - ohne dass es in Text oder Bild des ZDF entsprechend gekennzeichnet wurde. Auf der Aufnahme sieht man auch den Usernamen "@hss404".

Eine Suche im Netz nach den Begriffen "@hss404" und "ICE" zeigt, dass das Video schon seit Monaten immer wieder in sozialen Medien gepostet wurde: Unter anderem am 27. November 2025 auf Instagram von einem User namens "allthebestus" mit der Bildunterschrift "That’s what you voted for", also übersetzt "Das habt ihr gewählt."

Darunter verweisen User in den Kommentaren, dass es sich um einen "AI"-Inhalt handelt - also produziert von Künstlicher Intelligenz.

Instagram-Post vom 27. November 2025 mit KI-generiertem Video von Sora. Quelle: Instagram/@allthebestus

Aufnahme aus Florida von 2022

Direkt nach dieser KI-Aufnahme war in dem Beitrag eine Sequenz zu sehen, in dem ein Junge von einem Mann in Uniform abgeführt wird, darunter der Satz "ICE agents are detaining children at Schools" - also "ICE-Agenten verhaften Kinder in Schulen." Der Sprechertext im heute journal lautete am Sonntagabend entsprechend: "Sie führen Eltern vor den Augen ihrer Kinder ab oder nehmen Minderjährige vor ihren Schulen mit."

Diese Aufnahme, die das ZDF am 15. Februar 2026 sendete, stammt von 2022. Es zeigt keine ICE-Beamten, die Kinder in Schulen festnehmen, sondern entstand im Kontext einer Amok-Drohung. Quelle: ZDF

Diese Aufnahme ist zwar nicht KI-generiert, zeigt aber einen ganz anderen Kontext: Das Bild wurde 2022 im US-Staat Florida aufgenommen, wie eine Bilderrückwärtssuche ergibt. Hintergrund war die Amokdrohung an einer Schule. Quelle der Aufnahme ist das "Lee County Sheriff's Office":

Dabei gibt es durchaus echte Fälle, in denen ICE zuletzt auch Kinder in den USA mitgenommen hatte. Vor Wochen machte der Fall des fünfjährigen Liam Schlagzeilen. Verifizierte Fotos des Jungen mit Hasenohren-Mütze, der von einem ICE-Beamten am Rucksack festgehalten wird, gingen viral.

Stellungnahme des ZDF

In einer neuen Mitteilung vom Dienstag entschuldigt sich der Sender für den Fehler im "heute journal" und schreibt:

"Das ZDF hat am Sonntagabend im 'heute journal' über Abschiebungen von Minderjährigen durch die ICE-Behörde in den USA berichtet. Dabei sind dem ZDF Fehler unterlaufen, für die sich der Sender entschuldigt. Im Beitrag wurde an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial aus dem Netz verwendet, das Kinder zeigt, die sich an ihre Mutter klammern. Diese Sequenz hätte nach den Regeln des ZDF ohne Kennzeichnung und ohne Einordnung so nicht verwendet werden dürfen. Eine weitere Sequenz, in der ein Kind abgeführt wird, ist zwar real, stammt aber aus einem anderen Kontext aus dem Jahr 2022."

Und Anne Gellinek, die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Aktualität, erklärt: "Wir entschuldigen uns in aller Form für diese Fehler. Der Beitrag entspricht nicht unseren Standards und hätte in dieser Form nicht gesendet werden dürfen. Wir haben ihn deshalb von allen Plattformen entfernt und werden auf ZDFheute sowie an gleicher Stelle im 'heute journal' heute Abend korrigierend berichten."

