Co-Trainerin vor Testspielen : Spiele gegen Nicht-Europäer "immer besonders"

06.10.2026 | 18:08 |

Das DFB-Team der Frauen steht vor zwei anspruchsvollen Testspielen gegen Japan und Australien. Co-Trainerin Saskia Bartusiak gibt Einblicke in die Vorbereitungen.