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ZDF-Mittagsmagazin

Spiele gegen Nicht-Europäer "immer besonders"

Co-Trainerin vor Testspielen:Spiele gegen Nicht-Europäer "immer besonders"

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Co-Trainerin Saskia Bartusiak im Interview nach dem Training der DFB-Frauen.

Das DFB-Team der Frauen steht vor zwei anspruchsvollen Testspielen gegen Japan und Australien. Co-Trainerin Saskia Bartusiak gibt Einblicke in die Vorbereitungen.

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