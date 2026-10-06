Co-Trainerin vor Testspielen:Spiele gegen Nicht-Europäer "immer besonders"
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Das DFB-Team der Frauen steht vor zwei anspruchsvollen Testspielen gegen Japan und Australien. Co-Trainerin Saskia Bartusiak gibt Einblicke in die Vorbereitungen.
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