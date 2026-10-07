Talent Lisa Baum winkt DFB-Debüt: Über London auf die Überholspur

Lisa Baum gehört seit Längerem zu den hoffnungsvollsten Talenten im deutschen Fußball der Frauen. Nach dem Wechsel zu Arsenal WFC winkt der 19-Jährigen das Debüt im Nationalteam.

Steht vor ihrem Debüt im Nationalteam: Lisa Baum Quelle: imago

Mehr als vier Monate war der Vorhang bei den deutschen Fußballerinnen gewissermaßen geschlossen. Insofern ist die Vorfreude auf das erste Länderspiel der WM-Saison gegen Australien in Karlsruhe (Freitag 20:30 Uhr/live im ZDF) bei den DFB-Frauen mit Händen zu greifen.

Vor allem Lisa Baum, der einzige Neuling im Aufgebot von Christian Wück, kann es kaum erwarten. Für die 19-Jährige geht nach eigenem Bekunden mit dem anstehenden Debüt gegen die "Matildas" ein "Kindheitstraum in Erfüllung".

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Die Flügelspielerin hat in den ersten Wochen nach dem Wechsel zu Arsenal WFC für so viel Aufsehen gesorgt, dass die Beförderung von der U23-Auswahl nur logisch schien. Baum solle einfach "unbekümmert an die Sache rangehen", sagte der Bundestrainer bereits bei der Nominierung auf dem DFB-Campus.

"Sie hat sich mit guten Leistungen in den Kader gespielt." „ Bundestrainer Christian Wück über Lisa Baum

Imposante Unterstützung bei Arsenal WFC

Die talentierte Baum hatte sich den Schritt zum englischen Renommierverein trotz der großen Konkurrenz gut überlegt. "Für mich war es eine persönliche Entscheidung. Ich hatte viele gute Gespräche mit dem Klub. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt", erzählt sie am Mittwoch in Heidelberg. England habe ihr den Einstieg jedenfalls leicht gemacht.

Sie finde bei den Gunners Topbedingungen vor, "fast die gleichen wie bei den Männern". Die Wertschätzung drückt sich auch im Zuschauerschnitt aus, der vergangene Saison bei knapp 34.000 für die Heimspiele der Arsenal Ladies lag. "Die Fans sind unglaublich", schwärmt Baum.

Dass ihr neuer Arbeitgeber im Norden Londons im Sommer stolze 600.000 Euro Ablöse an Rasenballsport Leipzig zahlte, hat sie nicht belastet: "Ich habe nicht viel nachgedacht, wie viel ich koste."

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Der linke Fuß kommt vom Bolzplatzkicken

Mit links ist die Überfliegerin kaum vom Ball zu trennen. Eine Stärke, die sie sich in ihren Anfängen beim MTV Ahrensbök in einer kleinen Gemeinde nahe Lübeck aneignete. "Sobald ich den Ball hatte, habe ich den linken Fuß benutzt."

Meine Art Fußball ist viel durch Bolzplatzkicken gekommen. Einfach frei zu spielen, ohne sich Gedanken zu machen. „ Lisa Baum

Über den TSV Pansdorf ging es zum Hamburger SV, wo sie in vier Jahren zur Bundesligaspielerin reifte, die auch Wücks Interesse weckte.

Und wo geht ihr Weg noch hin? Englands Starstürmerin und Europameisterin Alessia Russo sagte kürzlich bei der Auszeichnung der besten Spielerinnen der Women’s Super League (WSL), im nächsten Jahr könnte "Lisa Baum, unsere neue Flügelspielerin" den Award erhalten. Wer aktuell prominente Namen wie EM-Heldin Chloe Kelly, Olivia Smith oder Caitlin Foord verdrängt, der muss Potenzial besitzen.

Ihr verstorbener Bruder ist immer bei ihr

Davon könnte auch das deutsche Nationalteam beim ersten Härtetest in der Vorbereitung auf die WM 2027 in Brasilien profitieren. Mit Vivien Endemann (FC Liverpool) hat eine direkte Konkurrentin für den Flügel abgesagt, Jule Brand (Olympique Lyon) kam schon häufiger im Zentrum zum Einsatz.

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Wie immer wird Baum am linken Handgelenk ein Tape mit dem Namen ihres 2022 bei einem Autounfall verstorbenen Bruders tragen. "Er war mein Alles. Ihn zu verlieren, war das Schlimmste, was mir passiert ist. So ist er immer dabei. Ich hoffe, dass er das auch sieht." Mutig, dass sie auch dieses private Thema nicht umschiffen wollte.

Enger Bezug noch zu Tansania

Genauso offen sprach Baum auf ZDF-Nachfrage über ihre Verbindung zu Tansania, wo sie 2006 geboren wurde. Über ihre tansanische Mutter bestehe weiter ein enger Bezug, "zwei, drei Mal die Woche rufe ich über Facetime bei Tante, Onkel, Oma an". Sie war fünf Jahre alt, als ihr deutscher Vater, der in einer Maschinenfirma arbeitete, mit der Familie zurück nach Deutschland zog.

In ihrer ersten Fragerunde bei den DFB-Frauen geriet die aufgeweckte Newcomerin lediglich ins Schlingern, als sie sich selbst beschreiben sollte. Es brauchte ein kurzes Feedback von Ersatzkapitänin Janina Minge für die Antwort: "Offen, lustig und auch liebevoll." Dann sollte sich auch für sie der Vorhang endlich öffnen.