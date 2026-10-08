DFB-Frauen: Was Bundestrainer Wück gegen Australien sehen will

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat sich Australien zum ersten Stresstest in der WM-Saison ausgesucht. Vor allem um körperlich voll auf die Probe gestellt zu werden.

Bundestrainer Christian Wück muss in Karlsruhe auf einige seiner besten Spielerinnen verzichten. Quelle: Imago

So richtig gute Erinnerungen hat Christian Wück ja nicht an Karlsruhe. Zwischen 1994 und 1999 stand der heutige Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zwar als Profi beim KSC unter Vertrag, "aber ich war mehr als die Hälfte dieser fünf Jahre im Rehazentrum".

Seine ebenso lehrreiche wie verletzungsreiche Zeit, wie Wück sie nannte, soll aber keine Rolle spielen, wenn die DFB-Frauen das Testspiel gegen Australien in Karlsruhe bestreiten (Freitag 20:30 Uhr/live ZDF).

Die DFB-Frauen starten mit einem Härtetest gegen Australien in die WM-Saison. Trainer Christian Wück hofft auf den starken linken Fuß von Lisa Baum. 08.10.2026 | 1:22 min

DFB-Frauen: Wück testet Drucksituationen gegen Australien und Japan

Es ist der erste Gradmesser im langen Vorlauf auf die WM 2027 in Brasilien, um sich Rückenwind für die Titelmission am Zuckerhut zu holen. Mehr als 25.000 Zuschauer werden im Wildpark erwartet.

Es ist kein Casting für die WM, aber natürlich ziehen wir Rückschlüsse aus jeder einzelnen Länderspielminute. „ Bundestrainer Christian Wück

Der Bundestrainer will genau sehen, "wie Drucksituationen gegen solche Gegner gemeistert werden". Der 53-Jährige hatte sich bewusst die Stresstests gegen die Matildas und dann gegen Japan in Bremen (Dienstag 17:45 Uhr/ARD) gewünscht.

Es brauche Teams von anderen Kontinenten, die mit einer anderen Körperlichkeit kommen oder mit einer anderen Spielweise antreten. "Mit zwei außereuropäischen Teams werden wir zwei Spiele auf hohem Niveau haben", glaubt der 53-Jährige. Er würde gerne einen Mix zwischen Mittelfeld- und Angriffspressing sehen, dazu gehöre aber auch ordentlich Mut.

Zwei harte Testspiele stehen für die DFB-Frauen an. In denen fehlt jedoch Kapitänin Giulia Gwinn. Sie laboriert an einem Außenbandriss. 06.10.2026 | 0:30 min

Gegen Australien: Wück muss mehrere Ausfälle kompensieren

Nur steht Wück nicht der beste Kader zur Verfügung: Es fehlen mit der am Außenband verletzten Giulia Gwinn (FC Bayern) und der in den USA gebliebenen Torhüterin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) ohnehin die beiden bekanntesten Gesichter. Nach der Absage Vivien Endemanns (FC Liverpool) kamen noch drei kurzfristige Ausfälle dazu:

Larissa Mühlhaus (Eintracht Frankfurt) musste wegen eines Infekts abreisen, Selina Cerci (FC Arsenal) wird von Kniebeschwerden geplagt, Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) von einer muskulären Verletzung. So rutschte mit der erst 18-jährigen Luzie Zähringer (VfB Stuttgart) die Kapitänin der deutschen U19-Nationalmannschaft nach.

Wück blickt auf Nations League und Olympia 2028

Optimal seien die Kaderkorrekturen nicht. "Wir haben keine Zeit, irgendeine Maßnahme herschenken zu können", warnte Wück. Für den November ist eine Amerika-Tour geplant, dann wartet im Frühjahr bereits die Nations League, bei der die Startplätze für die Olympischen Spiele 2028 ausgespielt werden.

Eine Klammer, die Wück betont haben wollte. "Über allem steht, dass wir uns weiterentwickeln. Ich möchte, dass wir in Details denken und arbeiten - und dass wir dieses Level direkt weiterentwickeln."

Die DFB-Frauen stehen nach vier Monaten Pause vor den ersten Testspielen der WM-Saison. Bundestrainer Christian Wück kritisiert die Heimvereine. 29.09.2026 | 1:07 min

Janina Minge sieht DFB-Frauen auf Augenhöhe mit den Besten

Sein Team ist aktuell ja bereits Dritter der FIFA-Weltrangliste. Die deutschen Fußballerinnen haben mit ihrer beachtlichen Leidenschaft bei der EM 2025 in der Schweiz, mit ihren spielerischen Fortschritten in der Nations-League-Endrunde gegen Frankreich und Spanien sowie einer souveränen WM-Qualifikation gegen Norwegen, Österreich und Slowenien ein solides Fundament errichtet.

Während der Weltmeister Spanien das WM-Ticket als eines von vier europäischen Teams neben Dänemark, Frankreich und Deutschland schon sicher hat, muss Europameister England sich erst noch durch die Playoffs kämpfen - Hürde in der ersten Runde ist jetzt Griechenland.

Topspiel gewonnen, Ticket für die Endrunde vorzeitig gelöst: Beim 2:0 gegen Norwegen treffen Marie Müller und Carlotta Wamser für die DFB-Frauen. Beide Tore sind sehenswert. 05.06.2026 | 6:18 min

Deswegen kann auch Janina Minge nicht verstehen, dass bloß von Spanien und England geschwärmt - und Deutschland fast vergessen werde. "Wir können sehr guten Fußball spielen. Wir haben so viele Weltklassespielerinnen; unfassbar gute einzelne Mädels", betonte die 27-jährige Defensivspezialistin vom VfL Wolfsburg aus dem Quartier in Heidelberg, wo sich die DFB-Auswahl in aller Ruhe aufs erste Länderspiel seit vier Monaten vorbereitet hat.

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